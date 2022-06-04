Озброєння, яке надають ЗСУ наші партнери – це один з визначальних факторів нашої майбутньої перемоги. Кожна бойова одиниця поволі схиляє чашу терезів на полі бою на наш бік

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Гаубиці з Норвегії вже на передовій

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже активно використовуються на передовій. З їх допомогою наші воїни влучно вражають ворожі цілі та знищують окупантів.

Артилеристи відзначили, що ці гаубиці "створені для людей" та значно переважають радянські. В них кермо замість важелів та коробка автомат, також тут є багато дрібних елементів, які створені для максимальної зручності користування зброєю.

У порівняння з радянськими аналогами у гаубиць М109А3 більший калібр та потужніший боєприпас. Ця гаубиця здатна вражати цілі на відстані 22 кілометри, але використання активно-реактивних снарядів ця відстань збільшується. Також артилеристи відзначили зручність зарядів: вони герметичні та абсолютно ідентичні.

Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3. Щиро вдячний Норвезькому Народу за дієву допомогу! Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат,

– написав Залужний.

Гаубиці М109А3 на передовій: фото

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