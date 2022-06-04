Вооружение, предоставляемое ВСУ нашими партнерами – это один из определяющих факторов нашей будущей победы. Каждая боевая единица медленно склоняет чашу весов на поле боя на нашу сторону

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Гаубицы из Норвегии уже на передовой

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, предоставленные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже активно используются на передовой. С их помощью наши воины метко поражают враждебные цели и уничтожают оккупантов.

Артиллеристы отметили, что эти гаубицы "созданы для людей" и значительно превосходят советские. В них руль вместо рычагов и коробка автомат, также здесь много мелких элементов, которые созданы для максимального удобства пользования оружием.

По сравнению с советскими аналогами у гаубиц М109А3 больший калибр и более мощный боеприпас. Эта гаубица способна поражать цели на расстоянии 22 километра, но использование активно-реактивных снарядов это расстояние увеличивается. Также артиллеристы отметили удобство зарядов: они герметичны и абсолютно идентичны.

Мои люди с легкостью за одну неделю овладели М109А3. Искренне благодарен Норвежскому Народу за действенную помощь! Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь.

– написал Залужный.

Гаубицы М109А3 на передовой: фото

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