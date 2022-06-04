Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Їм вдалось ліквідувати чимало росіян за сьогодні, 4 червня.
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Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських військ. Знищили два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт,
– кажуть захисники.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 60 осіб;
- БТР – 1 одиниця;
- ББМ – 1 одиниця
- мінометів – 2 одиниці;
- АТТ – 26 одиниць;
- паливозаправників – 1 одиниця;
- БПЛА – 3 одиниці.
Шалені втрати російських окупантів у війні
- На ранок 4 червня Генеральний штаб Збройних Сил України як зазвичай відзвітував про кількість знищених ворогів. Вона невпинно зростає, як і цифра понищеної їхньої техніки. Таким чином, за останніми даними, наші воїни ліквідували близько 31 050 російських загарбників. Генштаб завжди звертає увагу на те, що кількість – орієнтовна, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
- Українські захисники продовжують тішити ефектними фото, відео та подробицями того, як ліквідовують ворогів, що ступили на нашу землю. Наприклад, у Луганській області 24 бригада імені короля Данила влучним пострілом знищила ворожу броньовану дозорно-розвідувальну машину. На відео, яке публікували наші бійці видно, як українські воїни влучно та майстерно прицілилися і вгатили по ворожій техніці. Та вибухнула разом з екіпажем.
- А ще 31 травня на Сході українська армія артилерією знищила склад з боєприпасами російських військ. Збройні сили України тоді лише за добу ліквідували 22 окупантів та знищили 1 БТР. Для того, щоб ворог втрачав ще більше свого особового складу та техніки, Україні потрібно більше зброї. Про її постачання ми домовляємося і нам обіцяють західні союзники. Саме це допоможе виграти війну та прогнати російських окупантів з нашої землі.
Як воїнам ТРО вдалось знешкодити танк: дивіться відео