Українські бійці продовжують знищувати ворожу техніку

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України та опублікували відповідне відео.

Увага Український ПТРК чудово спрацював по російському танку: динамічне відео

Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині,

– йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські бійці влучно прицілилися і вгатили по ворожій техніці. Та вибухнула разом з екіпажем.

"Красота", – чути за кадром голос одного зі стрільців.

Зазначається, що відмінно по ворожій БДРМ-2 спрацювали бійці 24-ї окремої механізованої бригади.

Коротко про бійців бригади

24 окрема механізована бригада імені короля Данила базується в місті Яворів на Львівщині. У 2004 та в 2017 роках 24 ОМБР визнана найкращою бригадою в Західному оперативному командуванні, а 2005 року – найкращим підрозділом Сухопутних військ ЗСУ.

В лавах 24 ОМБР проходили службу: генерал-лейтенант Олександр Павлюк, генерал-майор Валерій Залужний, генерал-лейтенант Сергій Наєв, генерал-полковник Генадій Воробйов, а також НГШ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Зараз "королевичі" на Луганщині продовжують примножувати втрати ворога та наближувати нашу перемогу.

Актуально про втрати ворога

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Так, лави "двохсотих" поповнив підполковник Заур Дімаєв.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила кілька десятків тисяч своїх військових. Станом на 1 червня росіяни втрати 30 700 військових. .

Щодо техніки, то її за ці три місяці стало значно менше. Зокрема мовиться про знищений 1 361 танк, 3 343 бойові броньовані машини, 659 артилерійських систем, 207 реактивних систем залпового вогню, 94 одиниці засобів ППО.

Варте уваги – ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор": дивіться відео