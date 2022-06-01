Украинские бойцы продолжают уничтожать вражескую технику

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины и опубликовали соответствующее видео.

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Здесь зафиксирован момент уничтожения рашистской БРДМ-2 (боевой разведывательно-дозорной машины) военнослужащими Королевской бригады в Луганской области,

– говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские бойцы точно прицелились и уложили по вражеской технике. И взорвалась вместе с экипажем.

"Красота", – слышен за кадром голос одного из стрелков.

Отмечается, что отлично по вражеской БДРМ-2 сработали бойцы 24-й отдельной механизированной бригады.

Кратко о бойцах бригады

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила базируется в городе Яворов Львовской области. В 2004 и в 2017 годах 24 ОМБР признаны лучшей бригадой в Западном оперативном командовании, а в 2005 году – лучшим подразделением Сухопутных войск ВСУ.

В рядах 24 ОМБР проходили службу: генерал-лейтенант Александр Павлюк, генерал-майор Валерий Залужный, генерал-лейтенант Сергей Наев, генерал-полковник Геннадий Воробьев, а также НГШ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Сейчас "королевичи" в Луганской области продолжают приумножать потери врага и приближать нашу победу.

Актуально о потерях врага

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков. Так, ряды "двухсотых " пополнил подполковник Заур Димаев.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла несколько десятков тысяч своих военных. По состоянию на 1 июня россияне утратили 30 700 военных. .

Что касается техники, то ее за эти три месяца стало гораздо меньше. В частности, речь идет об уничтоженном 1 361 танке, 3 343 боевых бронированных машинах, 659 артиллерийских системах, 207 реактивных системах залпового огня, 94 единицах средств ПВО.

В России не будет хватать техники уже совсем скоро. Уже российская армия потеряла по меньшей мере 208 самолетов, 175 вертолетов, 518 БпЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет, 13 судов, 2 290 автомобилей и автоцистерн, а также 49 единиц специальной техники.

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