Эффектное видео опубликовала Группировка войск "Юг". Они подчеркнули, что отработать враждебную цель удалось украинским противотанковым ракетным комплексом "Стугна".

Внимание Кафиры готовятся возобновить наступление на Изюмском направлении

Добрый вечер, Мы из Украины! Замечательная работа ПТРК по российской технике,

– лаконично подписали видео военные.

Прекрасную работу Вооруженных сил Украины на видео дополняет трек Jerry Heil "Долой из Украины москаль некрасивый". Должны признать, очень точно подобрана композиция. Российским оккупантам не место на украинской земле, и все они будут изгнаны, а техника – уничтожена.

Ранее в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ наголову разбили пункт управления вражескими беспилотниками и два состава. Речь идет о составе боеприпасов и горюче-смазочных запасов.

Кроме личного состава, украинские защитники и защитницы уничтожили:

самоходную артустановку россиян;

4 бронированных и 5 других автомобилей.

Какая ситуация на Юге: В течение 30 мая кафиры не имели успеха в продвижении, из-за чего обстреливали гражданское население. В ответ украинские защитники смогли уничтожить около 80 российских военных , 8 танков и две гаубицы. Итак, контрнаступление наших героев на Юге проходит удачно . Враг терпит потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области. В командовании "Юг" сообщили, что 30 мая в Черном море находился вражеский корабль, который переносил крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Актуальные потери россиян радуют

Что касается общих потерь России в войне против Украины, то, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 мая погибли около 30 500 российских военных . Также Россия потеряла более 1300 танков и 208 самолетов.

В войне в Украине погибают многие российские младшие офицеры. Следовательно, моральный дух оккупационных сил очень низкий. В Институте изучения войны говорят, что деморализация будет только расти в ближайшее время.

Это важно – оперативная информация от Генштаба ВСУ на 97 день войны: смотрите видео