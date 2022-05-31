Украинские военные прекрасно знают о планах врага и готовы давать отпор. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, российские кафиры до сих пор готовятся к возобновлению наступления.

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В целом, на Слобожанском направлении (Харьковщина – 24 канал) российские захватчики пытаются удержать временно захваченную территорию и заблокировать контрнаступление Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил Российской Федерации пытаются удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории, говорится в сообщении от Генерального штаба.

Украинское военное руководство отмечает, что враг серьезно деморализован и терпит значительные потери. В некоторых направлениях кафиры вынуждены становиться к обороне. Украинские защитники и защитницы отчаянно воюют против российских захватчиков.

Какая ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Белорусские военные не формируют наступательных группировок. Одна из их главных целей – усиление охраны собственной границы. Подразделения ВСУ следят за ситуацией.

Интересно, что в Беларуси начали снимать со складов хранения танки и боевые машины пехоты. Есть вероятность, что они могут быть переданы для российских военных, чтобы те пополнили собственные потери.

На Северском направлении враг не предпринимал никаких активных действий. Там тоже не создавали ударные группировки. Российские кафиры стянули некоторые свои подразделения в приграничье Брянской и Курской областей, чтобы не допустить опрокидывание украинских войск на другие направления.

Оккупанты также били по приграничным районам Сумской области . Фиксировали как авиационные обстрелы, так и удары по артиллерии и минометам.

На Донецком направлении продолжаются активные бои: кафиры хотят полностью захватить Северодонецк и оцепить украинский военных. Кроме того, они готовятся штурмовать Северск и Райгородок. Также продолжаются боевые действия на Бахмутском направлении. На большинстве других направлений на Донбассе кафиры вели артиллерийские обстрелы.

На Южнобужском направлении россияне вынуждены обороняться. Они заменяли побережье реки Ингулец на нескольких участках. Продолжается контрбатарейная борьба. Также кафиры привлекли авиацию вблизи населенного пункта Давыдов Брид Херсонской области.

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