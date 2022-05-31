Военных и техники оккупантов сейчас там больше всего за время, когда Россия полномасштабно ворвалась в Украину. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Внимание Путин отдал приказ захватить Луганскую область до 1 июня, Донецкую – до 1 июля

Темпы продвижения российской армии медленные

По его словам, с одной стороны, то, как продвигаются оккупанты в районе Северодонецка – действительно угрожающе. Все потому, что россияне захватывают новые территории, населенные пункты.

Сейчас на плацдарме Донбасса и непосредственно в основной зоне боевых действий сосредоточена самая большая группа российских оккупационных войск за все время полномасштабного вторжения в Украину,

– объяснил специалист

Однако, как он добавил, нужно понять, что темпы продвижения россиян достаточно медленные. Им не удается успешно реализовывать свои планы.

Вместе с тем, надо понимать и то, что Вооруженные Силы Украины используют прежде всего оборонную тактику ведения боевых действий. Поэтому мы будем вынуждены отойти от тех или иных позиций по некоторым направлениям, чтобы занять более выгодные. Следовательно, наносить мощное поражение по врагу.

Несмотря на это, Коваленко не исключает тот факт, что "инерционное продвижение россиян" продолжится до границ Лисичанска. Но это может занять много времени, поскольку у оккупантов много потерь.

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои

Источник: Генштаб ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед российскими военными выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 1 июня и 1 июля соответственно.

На Донецком направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии и авиации районы населенных пунктов Новоселовка и Лисичанск. От ракетных ударов страдали Соледар и Северск.

Между тем, на Лиманском направлении вражеские подразделения перегруппировывают свои силы и готовятся к наступлению. Захватчики пытались разведать маршруты выдвижения через водные преграды.

Продолжаются штурмовые действия оккупантов на Северодонецком направлении – вражеские войска наступают в сторону Тошковки, Устиновки и Северодонецка. На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганске и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, а вместе с тем Новопавловском и Запорожском направлениях у российских военных успеха нет – пытаются усилить группировку и восполнить потери путем привлечения устаревшей и восстановленной техники.

Также в СБУ сообщили, что украинские защитники уничтожили большое подразделение вагнеровцев на Донбассе. Это стало известно из перехваченного разговора оккупанта с его женой.

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