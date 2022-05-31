Військових та техніки окупантів зараз там найбільше за час, відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну. Про це 24 каналу сказав військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Увага Путін віддав наказ захопити Луганську область до 1 червня, Донецьку – до 1 липня

Темпи просування російської армії повільні

За його словами, з одного боку, те, як просуваються окупанти у районі Сєвєродонецька – дійсно загрозливо. Все тому, що росіяни захоплюють нові території, населені пункти.

Зараз на плацдармі Донбасу та безпосередньо в основній зоні бойових дій зосереджена чи не найбільша група російських окупаційних військ за увесь час повномасштабного вторгнення в Україну,

– пояснив фахівець

Однак, як він додав, треба зрозуміти, що темпи просування росіян – досить повільні. Їм не вдається вдало реалізовувати свої плани.

Разом з тим, треба розуміти й те, що Збройні Сили України зараз використовують насамперед оборонну тактику ведення бойових дій. Тому ми тимчасово будемо вимушені відійти від тих чи інших позицій по деяких напрямках, щоб зайняти більш вигідні. Відтак завдавати потужного ураження по ворогу.

Попри це Коваленко не виключає той факт, що "інерційне просування росіян" продовжиться до меж Лисичанська. Але це може зайняти багато часу, оскільки окупанти мають багато втрат.

На Донбасі тривають запеклі бої

Джерело: Генштаб ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед російськими військовими вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до 1 червня та 1 липня відповідно.

На Донецькому напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії та авіації райони населених пунктів Новоселівка та Лисичанськ. Від ракетних ударів потерпали Соледар та Сіверськ.

Тим часом на Лиманському напрямку ворожі підрозділи перегруповують свої сили та готуються до наступу. Загарбники намагались розвідати маршрути висування через водні перешкоди.

Тривають штурмові дії окупантів на Сєвєродонецькому напрямку – ворожі війська наступають у бік Тошківки, Устинівки та Сєвєродонецька. На Бахмутському напрямку бойові дії продовжуються у районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, а разом з тим Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові успіху не мали – намагаються посилили угруповання та поповнити втрати шляхом залучення застарілої та відновленої техніки.

Також у СБУ повідомили, що українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі. Це стало відомо з перехопленої розмови окупанта з його дружиною.

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