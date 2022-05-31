Ефектне відео опублікувало Угрупування військ "Південь". Вони наголосили, що відпрацювати ворожу ціль вдалось українським протитанковим ракетним комплексом "Стугна".

Увага Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмському напрямку

Доброго вечора, Ми з України! Чудова робота ПТРК по російській техніці,

– лаконічно підписали відео військові.

Чудову роботу Збройних сил України на відео доповнює трек Jerry Heil "Геть з України москаль некрасивий". Мусимо визнати, дуже влучно підібрана композиція. Російським окупантам не місце на українській землі й усі вони будуть вигнані, а техніка – знищена.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ вщент розбили пункт управління ворожими безпілотниками та два склади. Йдеться про склад боєприпасів і пально-мастильних запасів.

Окрім особового складу, українські захисники та захисниці знищили:

самохідну артустановку росіян;

4 броньованих та 5 інших автомашин.

Яка ситуація на Півдні: Протягом 30 травня окупанти не мали успіху в просуванні, через що обстрілювали цивільне населення. У відповідь українські захисники змогли знищити майже 80 російських військових, 8 танків та дві гаубиці. Тож, контрнаступ наших героїв на Півдні проходить вдало. Ворог зазнає втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Водночас у командуванні "Південь" повідомили, що 30 травня у Чорному морі перебував ворожий корабель, який переносив крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Актуальні втрати росіян тішать

Щодо загальних втрат Росії у війні проти України, то, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 травня загинуло близько 30 500 російських військових. Також Росія втратила понад 1300 танків та 208 літаків.

У війні в Україні гинуть багато російських молодших офіцерів. Відтак, моральний дух окупаційних сил – дуже низький. В Інституті вивчення війни кажуть, що деморалізація лише зростатиме найближчим часом.

Це важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на 97 день війни: дивіться відео