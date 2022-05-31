Ефектне відео опублікувало Угрупування військ "Південь". Вони наголосили, що відпрацювати ворожу ціль вдалось українським протитанковим ракетним комплексом "Стугна".
Увага Окупанти готуються відновити наступ на Ізюмському напрямку
Доброго вечора, Ми з України! Чудова робота ПТРК по російській техніці,
– лаконічно підписали відео військові.
Чудову роботу Збройних сил України на відео доповнює трек Jerry Heil "Геть з України москаль некрасивий". Мусимо визнати, дуже влучно підібрана композиція. Російським окупантам не місце на українській землі й усі вони будуть вигнані, а техніка – знищена.
Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ вщент розбили пункт управління ворожими безпілотниками та два склади. Йдеться про склад боєприпасів і пально-мастильних запасів.
Окрім особового складу, українські захисники та захисниці знищили:
- самохідну артустановку росіян;
- 4 броньованих та 5 інших автомашин.
Актуальні втрати росіян тішать
- Щодо загальних втрат Росії у війні проти України, то, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 травня загинуло близько 30 500 російських військових. Також Росія втратила понад 1300 танків та 208 літаків.
- У війні в Україні гинуть багато російських молодших офіцерів. Відтак, моральний дух окупаційних сил – дуже низький. В Інституті вивчення війни кажуть, що деморалізація лише зростатиме найближчим часом.
Це важливо – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ на 97 день війни: дивіться відео