Украинская армия нанесла поражение россиянам на севере Украины. Захватчики были вынуждены отступить на территорию Беларуси.

Стоит внимания Россияне пытаются возобновить наступление и попытаться окружить зону ООС, – Генштаб

Тоже самое наблюдается и на территории других северных областей. Однако британская разведка предупреждает, что в некоторых недавно освобожденных регионах еще могут идти бои. Хотя их интенсивность будет ниже, ведь российская армия оттуда отступает.

Однако это пока не окончательная победа украинской армии. Россия вывела свои войска с севера для их переоснащения и обновления. Вполне вероятно, что после этого их бросят на восток Украины, который теперь оккупанты сделали своей главной целью.

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