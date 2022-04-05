Українська армія завдала поразки росіянам на півночі України. Загарбники були змушені відступити аж на територію Білорусі.

Варте уваги Росіяни намагаються відновити наступ і спробувати оточити зону ООС, – Генштаб

Теж саме спостерігається і на території інших північних областей. Однак британська розвідка попереджає, що в деяких нещодавно звільнених регіонах ще можуть точитися бої. Хоча їх інтенсивність буде нижчою, адже російська армія звідти відступає.

Однак це поки не остаточна перемога української армії. Росія вивела свої війська з півночі України для їх переоснащення та оновлення. Цілком ймовірно, що після цього їх кинуть на схід України, який тепер окупанти зробили своєю головною ціллю.

Дивіться відео про те, де росіяни хочуть завдати українцям найбільшої поразки