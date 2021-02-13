Британская телеведущая утреннего шоу Good Morning Britain Шарлотта Хокинз станцевала тверк в прямом эфире. Этого точно не ожидали ее коллеги. Реакция зрителей была неоднозначной.

Все началось с того, что другой ведущий Пирс Морган вспомнил недавний тренд в тиктоке. Молодежь танцевала тверк под мелодию утреннего шоу.

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"Не думаю, что есть какое-то видео, которое больше взволновало команду, чем это", – заметил ведущий. "Мы тоже это сделаем! Мы собираемся повторить это", – ответила Хокинз.

После этого режиссеры шоу включили музыкальную тему Good Morning Britain, а Шарлотта начала танцевать. Похоже, ее коллеги не ожидали такого поступка, они с удивлением воскликнули: "О, Боже".

Британская телеведущая танцует в прямом эфире: смотрите видео

Впоследствии это видео опубликовали в твиттере утреннего шоу, его распространила и танцовщица-ведущая. "Немножко постаралась, чтобы вызвать у вас улыбку этим утром", – написала она.

Реакция зрителей

Части аудитории утреннего шоу понравилась такая выходка Хокинз. Британцы даже запустили соответствующий флешмоб в соцсетях, они пытаются повторить движения тележурналистки.

Были и такие, кого не впечатлил танец ведущей. Им поведение женщины показалось неприемлемым. Другие убеждены, что шоу лишь пыталось "набить рейтинги", и говорят, что танец "мало похож на тверк".