Цинические высказывания британских лордов

Вечеринка российского посла Андрея Келина состоялась 12 июня по случаю дня России. Ее посетили британцы Ричард Балф и Роберт Скидельски. Всего на мероприятии находились 50 человек, среди которых работники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.

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Сам посол на мероприятии выступил с речью, в которой пытался оправдать вторжение России в Украину. Он нагло заявил, что для того, чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности. Также он обвинил Великобританию в помощи Украине, мол, она совершила "большой стратегический просчет".

Лорд Балф подтвердил журналистам, что находился на этом мероприятии. Он добавил, что во время него имел короткий разговор с российским военным атташе.

По словам лорда, война в Украине завершится "переговорами". Он решил пойти еще дальше и нагло заявил, что Украина отдаст часть своей территории России. Мол, наше государство "развалено", а "собрали" его Сталин и Черчилль в конце Второй мировой войны.

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Без упоминаний Крыма тоже не обошлось. Балф цинично назвал его "безусловно российским" и добавил, что Москва якобы имеет какие-то "законные" претензии на Донецк и Луганск.

Скидельский был несколько менее резким в своих высказываниях. Он заявил, что выступает против российского вторжения в Украину, но пришел на вечеринку посла России, потому что "хотел показать свое уважение и приверженность русскому народу в его национальный день, особенно при этих обстоятельствах".

Обратите внимание! Скидельски был в составе совета директоров "РуссНефти" с 2016 по 2021 год. Вскоре после вторжения российских войск в Украину лорд написал письмо, в котором осудил этот шаг. Однако при этом он задал вопрос о том, почему Запад не пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток и не включит в свой состав Украину.