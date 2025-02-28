Об этом рассказывает The Telegraph со ссылкой на его пресс-конференцию с премьер-министром Британии Киром Стармером 27 февраля в Вашингтоне, сообщает 24 Канал. Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос о предоставлении Америкой поддержки британским миротворцам, если по завершении боевых действий в Украине они окажутся под атакой россиян.

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Трамп уклонился от прямого ответа о помощи британцам

В то же время он заверил, что всегда будет на стороне Великобритании.

Во время мероприятия пресс-конференции британский лидер заявил о готовности отправить в Украину миротворцев и привлечь военно-воздушные силы для обеспечения возможного мирного соглашения с Россией.

На фоне этого журналисты спросили президента США, поможет ли Америка британским военным в случае российской атаки.

Вы знаете, я всегда считал, что британцы не нуждаются в большой помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо,

– заявил Трамп.

Несмотря на заявление о возможности британцев действовать самостоятельно, американский президент подчеркнул, что США остаются союзниками Лондона.

Я всегда буду с британцами. И знаете, британцы были невероятными солдатами, невероятными военными, и они могут позаботиться о себе. Но если им нужна помощь, я всегда буду с британцами, я всегда буду с ними,

– подчеркнул Трамп.

Заявление американского лидера вызвало немало дискуссий, он ведь фактически не дал четкого ответа относительно возможного военного вмешательства США в случае нападения России на британских миротворцев.