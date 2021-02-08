Две сотни британских ученых подозревают в непреднамеренной передаче технологии массового уничтожения правительству Китая. Сейчас они находятся под следствием.

Британские ученые из более 20 университетов возможно обменивались секретными разработками с коллегами из китайских университетов и 9 компаниями, которые имеют военные связи. В том числе – с китайскими конгломератами оружия.

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Около 200 ученым из Объединенного Королевства инкриминируют "сливание" конфиденциальной информации. Они могли нарушить закон нечаянно – когда заключали коммерческие соглашения с китайскими компаниями. Исследования ученых касаются передовых технологий в военной области – самолетов, конструкций ракет и кибероружия.

Правительство Британии проводит расследование относительно возможного нарушения правил экспортного контроля путем обмена сверхсекретной информацией, которая может помочь Китаю разработать оружие массового уничтожения.

Что грозит ученым

Ученых подозревают в нарушении закона о контроле за экспортом 2008 года. Он защищает интеллектуальную собственность чувствительных технологий и запрещает передавать разработки другим государствам.

Всем подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения, если суд признает их вину.

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