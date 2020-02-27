Британские копы изобразили преступников на блинах – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 27 февраля – британские копы разместили в твиттере объявления о розыске преступников, а их фото изобразили на блинах. Полицейские нашли повара, который и приготовил это произведение искусства. Идея вызвала фурор у граждан.
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