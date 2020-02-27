Британські копи зобразили злочинців на млинцях – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 лютого – британські копи розмістили у твітері оголошення про розшук злочинців, а їхні фото зобразили на млинцях. Поліцейські знайшли кухаря, який і приготував цей витвір мистецтва. Ідея викликала фурор у громадян.
Також у випуску:
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Офіс генерального прокурора розсекретив декларації своїх працівників. Навіть тих, хто працював у Генеральній прокуратурі раніше.
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