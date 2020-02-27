Британські копи зобразили злочинців на млинцях – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 лютого – британські копи розмістили у твітері оголошення про розшук злочинців, а їхні фото зобразили на млинцях. Поліцейські знайшли кухаря, який і приготував цей витвір мистецтва. Ідея викликала фурор у громадян.

Також у випуску: Антикорупційний суд виніс вирок колишньому депутату "Відродження" Геннадію Бобову. За брехню в декларації він заплатить штраф – 51 тисячу гривень. Офіс генерального прокурора розсекретив декларації своїх працівників. Навіть тих, хто працював у Генеральній прокуратурі раніше.