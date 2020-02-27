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      Британські копи зобразили злочинців на млинцях – Гуд найт Юкрейн

      Гуд Найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 27 лютого – британські копи розмістили у твітері оголошення про розшук злочинців, а їхні фото зобразили на млинцях. Поліцейські знайшли кухаря, який і приготував цей витвір мистецтва. Ідея викликала фурор у громадян.

      Також у випуску: 

      Антикорупційний суд виніс вирок колишньому депутату "Відродження" Геннадію Бобову. За брехню в декларації він заплатить штраф – 51 тисячу гривень.

      Офіс генерального прокурора розсекретив декларації своїх працівників. Навіть тих, хто працював у Генеральній прокуратурі раніше.

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      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Поліція Велика Британія Гуд Найт Юкрейн
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