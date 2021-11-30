Видео с курьезным, однако опасным инцидентом, опубликовали в соцсетях. Кадры сняты издалека.

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Пилот успел катапультироваться

На видео видно, как истребитель приближается к краю палубы – по стартовой рампе. Однако набрать скорость у F-35 не получается. Самолет просто падает в океан.

К счастью, пилот успел катапультироваться. Его парашют виден над морем.

Смотрите видео падения истребителя в воду:

Самолет мог повредить авианосец

В СМИ забеспокоились, не повредил ли самолет при падении сам авианосец, находящийся в Средиземном море.

Учитывая то, насколько близко самолет упал к носу и какова была скорость во время запуска, вероятность того, что он ударится в корабль (под ватерлинией) была бы достаточно высокой,

– сказал командующий Том Шарп, бывший королевский флотский офицер.

Между тем источники во флоте сообщили, что повреждений якобы нет. В любом случае судно тщательно проверят.

Что известно об истребителях F-35