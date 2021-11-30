Відео з небезпечним інцидентом, опублікували у соцмережах. Кадри зняті здалеку.
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Пілот встиг катапультуватись
На відео видно, як винищувач наближається до краю палуби – по стартовій рампі. Проте набрати швидкість у F-35 не виходить. Літак просто падає в океан.
На щастя, пілот встиг катапультуватись. Його парашут видно над морем.
Дивіться відео падіння винищувача у воду:
Літак міг пошкодити авіаносець
У ЗМІ занепокоїлись, чи не пошкодив літак під час падіння сам авіаносець, який перебуває у Середземному морі.
З огляду на те, наскільки близько літак упав до носа та яка була швидкість під час запуску, ймовірність того, що він вдариться в корабель (під ватерлінією) була б досить високою,
– сказав командувач Том Шарп, колишній королівський флотський офіцер.
Тим часом джерела у флоті повідомили, що пошкоджень наче немає. У будь-якому разі судно ретельно перевірять.
Що відомо про винищувачі F-35
- Це малопомітний винищувач-бомбардувальник.
- Розроблений у 3 варіантах: для ВПС США, ВМС Великої Британії, ВМС США.
- Вибір конструкції F-35 був зроблений ще у 2001 році.
- У 2011 році перший "міжнародний" винищувач покинув складальний цех.