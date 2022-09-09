Российская армия в тяжелом положении, – британский политик
Соответствующее мнение в интервью 24 каналу высказал Эдвард Лукас – британский журналист, политик, эксперт по вопросам современной россии. По его словам, путин хотел превратить Украину в несостоявшееся государство.
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"Вызвать у вас длительное политическое, психологическое, экономическое, социальное напряжение. Чтобы Украина не могла конкурировать с его проектом "русского мира", – сказал британский политик.
Также, как отметил Эдвард Лукас, российский лидер хотел сломить поддержку Запада по отношению к Украине. Британский политик убежден, что путин не достиг поставленной цели. Одной из причин стали проблемы с логистикой.
И я считаю, что ему не удалось достичь обеих задач. Украина демонстрирует незаурядную стойкость. Ваша армия начинает контратаковать, а российская находится в очень тяжелом положении. В частности, и из-за проблем с логистикой. Все это может привести к обстоятельствам, когда россияне начнут неорганизованно отступать и просить о переговорах,
– сказал Лукас.
Опасность может возникнуть с другой стороны
Британский политик заявил, что опасность может появиться уже в скором времени, поскольку впереди "очень тяжелая зима". По мнению Лукаса, экономический кризис может помешать Западу поддерживать Украину.
"А темпы экономического кризиса могут помешать Западу поддерживать украинскую экономику и обороноспособность. Это война на истощение, где большая страна имеет определенное преимущество над меньшей. Я остаюсь осторожным оптимистом, ведь вижу, что существуют обстоятельства, при которых ситуация может ухудшиться", – сказал он.
Лукас убежден, что Европа не оставит Украину. Тем не менее, страны Запада ждет немало вызовов.
Нас ждет ощутимый экономический стресс из-за инфляции и смены источников поставок газа. Впереди спад ВВП, сворачивание производства, нужно будет поддерживать малый бизнес и домохозяйства. Так что мы будем беднее и с большими долгами. Однако Европа – это очень богатое место на карте мира, поэтому мы выдержим этот удар,
– резюмировал Лукас.
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