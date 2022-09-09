Российская армия в тяжелом положении, – британский политик

Соответствующее мнение в интервью 24 каналу высказал Эдвард Лукас – британский журналист, политик, эксперт по вопросам современной россии. По его словам, путин хотел превратить Украину в несостоявшееся государство.

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"Вызвать у вас длительное политическое, психологическое, экономическое, социальное напряжение. Чтобы Украина не могла конкурировать с его проектом "русского мира", – сказал британский политик.

Также, как отметил Эдвард Лукас, российский лидер хотел сломить поддержку Запада по отношению к Украине. Британский политик убежден, что путин не достиг поставленной цели. Одной из причин стали проблемы с логистикой.

И я считаю, что ему не удалось достичь обеих задач. Украина демонстрирует незаурядную стойкость. Ваша армия начинает контратаковать, а российская находится в очень тяжелом положении. В частности, и из-за проблем с логистикой. Все это может привести к обстоятельствам, когда россияне начнут неорганизованно отступать и просить о переговорах,

– сказал Лукас.

Опасность может возникнуть с другой стороны

Британский политик заявил, что опасность может появиться уже в скором времени, поскольку впереди "очень тяжелая зима". По мнению Лукаса, экономический кризис может помешать Западу поддерживать Украину.

"А темпы экономического кризиса могут помешать Западу поддерживать украинскую экономику и обороноспособность. Это война на истощение, где большая страна имеет определенное преимущество над меньшей. Я остаюсь осторожным оптимистом, ведь вижу, что существуют обстоятельства, при которых ситуация может ухудшиться", – сказал он.

Лукас убежден, что Европа не оставит Украину. Тем не менее, страны Запада ждет немало вызовов.

Нас ждет ощутимый экономический стресс из-за инфляции и смены источников поставок газа. Впереди спад ВВП, сворачивание производства, нужно будет поддерживать малый бизнес и домохозяйства. Так что мы будем беднее и с большими долгами. Однако Европа – это очень богатое место на карте мира, поэтому мы выдержим этот удар,

– резюмировал Лукас.

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