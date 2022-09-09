Російська армія у важкому становищі, – британський політик

Відповідну думку в інтерв'ю 24 каналу висловив Едвард Лукас – британський журналіст, політик, експерт у питаннях сучасної росії. За його словами, путін хотів перетворити Україну на державу, яка не відбулася.

До теми Росія почне відступати і просити переговорів, але є інша небезпека: інтерв'ю з Едвардом Лукасом

"Спричинити у вас тривалу політичну, психологічну, економічну, соціальну напругу. Щоб Україна не могла конкурувати з його проєктом "російського світу", – сказав британський політик.

Також, як зазначив Едвард Лукас, російський лідер хотів зламати підтримку Заходу щодо України. Британський політик переконаний, що путін не досяг поставленої мети. Однією з причин стали проблеми з логістикою.

І я вважаю, що йому не вдалося досягнути обох завдань. Україна демонструє неабияку стійкість. Ваша армія починає контратакувати, а російська перебуває у дуже важкому становищі. Зокрема, і через проблеми з логістикою. Все це може призвести до обставин, коли росіяни почнуть неорганізовано відступати і просити про переговори,

– сказав Лукас.

Небезпека може з'явитися з іншого боку

Британський політик заявив, що небезпека може з'явитися вже скоро, оскільки попереду "дуже важка зима". На думку Лукаса, економічна криза може завадити Заходу підтримувати Україну.

"А темпи економічної кризи можуть завадити Заходу підтримувати українську економіку та обороноздатність. Це війна на виснаження, де більша країна має певну перевагу над меншою. Я залишаюся обережним оптимістом, адже бачу, що існують обставини, за яких ситуація може погіршитися", – сказав він.

Лукас висловив переконання, що Європа не покине Україну. Проте країни Заходу чекає чимало викликів.

Нас чекає відчутний економічний стрес через інфляцію і зміну джерел постачання газу. Попереду спад ВВП, згортання виробництва, потрібно буде підтримувати малий бізнес і домогосподарства. Отож ми будемо біднішими і з більшими боргами. Однак Європа – це дуже багате місце на мапі світу, тож ми витримаємо цей удар,

– резюмував Лукас.

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