Британский премьер Джонсон после коронавируса возвращается к работе, – СМИ
Премьера Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее подтвердили коронавирус, после недели госпитализации выписали из больницы. Сейчас он находится на самоизоляции в своей загородной резиденции, но на следующей неделе планирует вернуться к работе.
Борис Джонсон планирует 27 апреля выйти на работу, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавируса в стране, сообщает Тhe Telegraph.
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По данным издания, политик дал распоряжение своим помощникам запланировать встречи с министрами в ближайшие дни, чтобы войти в курс дела.
Сейчас политики работают над развертыванием программы массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения инфекции. Министры также рассматривают возможность ослабить жесткие меры, которые почти парализовали экономику страны.
По состоянию на 24 апреля в Великобритании зафиксировали 139 246 случаев коронавируса, 18 791 человек умер, а 712 – выздоровели.
Борис Джонсон заболел коронавирусом: что известно
- COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. Первые 10 дней Джонсон оставался дома и продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.
- Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.
- 6 апреля британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Причина – состояние здоровья политика ухудшилось.
- Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.
- После этого Борис Джонсон сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за свою спасенную жизнь.
- Сейчас политик находится на самоизоляции в своей загородной резиденции.
Борис Джонсон до последнего не верил в то, что коронавирус – это серьезно. Как изменилась ситуация и его мнение – читайте в статье на сайте 24 канала.
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