Британский премьер Джонсон после коронавируса возвращается к работе, – СМИ

Премьера Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее подтвердили коронавирус, после недели госпитализации выписали из больницы. Сейчас он находится на самоизоляции в своей загородной резиденции, но на следующей неделе планирует вернуться к работе.

Борис Джонсон планирует 27 апреля выйти на работу, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавируса в стране, сообщает Тhe Telegraph.

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По данным издания, политик дал распоряжение своим помощникам запланировать встречи с министрами в ближайшие дни, чтобы войти в курс дела.

Сейчас политики работают над развертыванием программы массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения инфекции. Министры также рассматривают возможность ослабить жесткие меры, которые почти парализовали экономику страны.

По состоянию на 24 апреля в Великобритании зафиксировали 139 246 случаев коронавируса, 18 791 человек умер, а 712 – выздоровели.

Борис Джонсон заболел коронавирусом: что известно

COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. Первые 10 дней Джонсон оставался дома и продолжал дистанционно выполнять премьерские обязанности.

Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.

6 апреля британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Причина – состояние здоровья политика ухудшилось.

Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.

После этого Борис Джонсон сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за свою спасенную жизнь.

Сейчас политик находится на самоизоляции в своей загородной резиденции.

Борис Джонсон до последнего не верил в то, что коронавирус – это серьезно. Как изменилась ситуация и его мнение – читайте в статье на сайте 24 канала.