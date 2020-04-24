Британський прем'єр Джонсон після коронавірусу повертається до роботи, – ЗМІ

Прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого раніше підтвердили коронавірус, після тижня шпиталізації виписали з лікарні. Наразі він перебуває на самоізоляції в своїй заміській резиденції, але наступного тижня планує повернутися до роботи.

Борис Джонсон планує 27 квітня вийти на роботу, щоб більш ефективно керувати боротьбою з поширенням коронавірусу в країні, повідомляє Тhe Telegraph.

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За даними видання, політик дав розпорядження своїм помічникам запланувати зустрічі з міністрами у найближчі дні, щоб увійти в курс справи.

Наразі політики працюють над розгортанням програми масового тестування і діагностики, щоб знизити темпи поширення інфекції. Міністри також розглядають можливість послабити жорсткі заходи, які майже паралізували економіку країни.

Станом на 24 квітня у Великій Британії зафіксували 139 246 випадків коронавірусу, 18 791 людина померла, а 712 – одужали.

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COVID-19 у Джонсона виявили 26 березня. Перших 10 днів Джонсон залишався вдома та продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки.

Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження увечері 5 квітня.

6 британського прем'єра перевели до відділення інтенсивної терапії. Причина – стан здоров'я політика погіршився.

З реанімації Джонсона 9 квітня перевели у звичайну палату.

Після цього Борис Джонсон зробив першу публічну заяву, у якій подякував лікарям за своє врятоване життя.

Наразі політик перебуває на самоізоляції у своїй заміській резиденції.

Борис Джонсон до останнього не вірив в те, що коронавірус – це серйозно. Як змінилась ситуація та його думка – читайте у статті на сайті 24 каналу.