Борис Джонсон та "стадний імунітет": як прем’єр повірив у COVID-19

За лихою іронією долі Борис Джонсон до останнього не вірив в те, що коронавірус – це серйозно. Прем’єр відмовлявся вводити карантин на островах й пропонував британцям просто "перехворіти" коронавірусом. Як змінилась ситуація та його думка, читайте у статті на сайті 24 каналу.

6 квітня прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували. Раніше він лікувався вдома від COVID-19. Про те, що Джонсон захворів на коронавірус стало відомо 27 березня.

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Втім, вдома він продовжував виконувати свої прем'єрські обов'язки та навіть записав декілька відеозвернень до народу. Під час них він розповідав, що почувається добре, але скаржився на гарячку.

Борис Джонсон проводить онлайн-нараду / фото: twitter.com/BorisJohnson

Гірше британському прем'єру стало на 10 день хвороби.

Британські ЗМІ додають, що Джонсону в лікарні зроблять аналізи та обстежать. Його підключили до апарату для штучної вентиляції легенів. Лікарі нібито стурбовані його диханням. Однак офіційно цю інформацію в британському уряді поки заперечують.

На Даунінг-стріт запевнили, що Джонсона поклали у лікарню через те, що у нього не проходить кашель і тримається висока температура. Але при цьому, він продовжує перебувати на зв'язку з кабінетом міністрів і очолювати уряд.

Джонсон не вірив у коронавірус, проте вірус вірив у Джонсона

Це вже не перший випадок, коли доля карає тих, хто зневажливо ставився до коронавірусу. Якби ми писали сюжет для фантастичного трилера, можна було би надати цьому вірусу ознак інтелекту. Такий собі злодій, який загрожує світу й карає тих, хто його зневажає.

Жарти жартами, але дійсно, Борис Джонсон на самому початку боротьби з хворобою заявляв, що зайві карантинні заходи в країні не потрібні. Мовляв, це дозволить виробити колективний імунітет до захворювання.

Суть заявленої стратегії уряду, оголошеної прем'єр-міністром полягала в тому, щоб досягти, як він висловився "стадного імунітету". Тобто, дозволити перехворіти всім, виходячи з того, що велика частина населення, зокрема, люди молодше 40 років, схильні до більш низького ризику розвитку важких захворювань і вироблення імунітету у молодих людей, на думку уряду, – це спосіб згодом захистити населення в цілому.

Борис Джонсон / фото: twitter.com/BorisJohnson

Уряд наполягав, що жорсткий карантин незабаром втомить громадян і вони самовільно послаблять контроль якраз тоді, коли епідемія досягне піку.

Тому школи і університети, як спеціально підкреслив Джонсон, не закривали. Спортивні заходи також не скасовувались на тій підставі, що люди швидше заражають один одного в пабах і барах, куди вони підуть, якщо стадіони будуть закриті.

Така політика уряду Великобританії щодо пандемії категорично відрізнялась від підходів всіх інших країн. Це єдина європейська країна (якщо не брати до уваги Білорусь), де уряд не поспішав посилити режим поведінки громадян з урахуванням пандемії.

"Продовжую тиснути руки"

Крім того, що прем’єр-міністр знехтував ідеєю карантину й наразив на небезпеку мільйони британців, він й сам особливо не берігся. Джонсон не боявся спілкуватися з хворими на COVID-19, більше того, він з радістю тиснув їм руки.

Я був у лікарні, де, здається, було кілька пацієнтів з коронавірусом, і тиснув всім руки і продовжую це робити,

– сказав Джонсон.

Він додав, що кожному варто самостійно вирішувати, відмовлятися від такого способу вітання, але наукові дані говорять про те, що ключовий спосіб захисту – регулярно мити руки.

Невідомо як саме заразився Борис Джонсон, можливо після рукостискання сам того не помічаючи торкнувся свого обличчя, що є природньо. Але це лише наше припущення. Він міг контактувати з заступницею міністра охорони здоров'я Надін Дорріс, в якої теж діагностували коронавірус.

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Королівську родину Британії також вразив COVID-19. Чи міг Борис Джонсон заразитися у Букінгемському палаці, теж невідомо.

Залишайтесь вдома

Проте глава уряду Великої Британії змінив свою позицію. Під натиском цифр про поширення коронавірусу він здався і оголосив про введення в країні карантину.

Джонсон надіслав листа кожній британській родині й закликав їх залишатися вдома, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Якщо дуже багато людей одночасно захворіють – система охорони здоров’я не зможе впоратися з навантаженням, пише у зверненні прем’єр-міністр.

Борис Джонсон закликає британців лишатися вдома / фото: twitter.com/BorisJohnson

Він зазначив, що найважливіше – це сповільнити поширення хвороби та зменшити кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Це потрібно, щоб врятувати щонайбільше життів.

Увечері 23 березня Джонсон оголосив про серйозні обмеження, які запроваджують у країні через епідемію коронавірусу.

Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть).

У крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.

Також можна вийти, аби звернутися до лікарні.

На роботу можна їхати, лише якщо вона визнана життєво необхідною.

Збиратися гуртом, більшим за двох людей, заборонено (хіба йдеться про сім'ю).

Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.

Скасовуються усі церемонії, включаючи весілля, але дозволені похорони.

Трохи статистики: два перших випадки зараження на коронавірус в Британії встановили 31 січня. Жорсткий карантин ввели 24 березня. На момент написання статті у Великій Британії було зафіксовано 47 806 випадків COVID-19, 4 934 людини померло, 135 одужали.

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Редакція сайту 24 каналу закликає українців лишатися вдома й дотримуватись карантину. Коронавірус небезпечний тим, що поширюється дуже швидко й лікарі просто не будуть встигати приділяти увагу кожному хворому, що призведе до трагічної ситуації, яка, на жаль, сталась у Британії, Італії, США, Китаї та інших країнах світу.