Борис Джонсон и "стадный иммунитет": как премьер поверил в COVID-19

По злой иронии судьбы Борис Джонсон до последнего не верил в то, что коронавирус – это серьезно. Премьер отказывался вводить карантин на островах и предлагал британцам просто "переболеть" коронавирусом. Как изменилась ситуация и его мнение, читайте в статье на сайте 24 канала.

6 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали. Ранее он лечился дома от COVID-19. О том, что Джонсон заболел коронавирусом, стало известно 27 марта.

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Впрочем, дома он продолжал выполнять свои премьерские обязанности и даже записал несколько видеообращений к народу. Во время них он рассказывал, что чувствует себя хорошо, но жаловался на лихорадку.



Борис Джонсон проводит онлайн-совещание / фото: twitter.com/BorisJohnson

Хуже британскому премьеру стало на 10 день болезни.

Британские СМИ добавляют, что Джонсону в больнице сделают анализы и обследуют. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи якобы обеспокоены его дыханием. Однако официально эту информацию в британском правительстве пока отрицают.

На Даунинг-стрит заверили, что Джонсона положили в больницу из-за того, что у него не проходит кашель и держится высокая температура. Но при этом, он продолжает находиться на связи с кабинетом министров и возглавлять правительство.

Джонсон не верил в коронавирус, однако вирус верил в Джонсона

Это уже не первый случай, когда судьба наказывает тех, кто пренебрежительно относился к коронавирусу. Если бы мы писали сюжет для фантастического триллера, можно было бы дать этому вирусу признаки интеллекта. Некий вор, который угрожает миру и наказывает тех, кто его презирает.

Шутки шутками, но действительно, Борис Джонсон в самом начале борьбы с болезнью заявлял, что лишние карантинные мероприятия в стране не нужны. Мол, это позволит выработать коллективный иммунитет к заболеванию.

Суть заявленной стратегии правительства, объявленной премьер-министром, заключалась в том, чтобы достичь, как он выразился, "стадного иммунитета". То есть, позволить переболеть всем, исходя из того, что большая часть населения, в частности, люди моложе 40 лет, подвержены более низкому риску развития тяжелых заболеваний, и выработка иммунитета у молодых людей, по мнению правительства, – это способ впоследствии защитить население в целом.



Борис Джонсон / фото: twitter.com/BorisJohnson

Правительство настаивало, что жесткий карантин вскоре утомит граждан и они самовольно ослабят контроль как раз тогда, когда эпидемия достигнет пика.

Поэтому школы и университеты, как специально подчеркнул Джонсон, не закрывали. Спортивные мероприятия тоже не отменялись на том основании, что люди скорее заражают друг друга в пабах и барах, куда они пойдут, если стадионы будут закрыты.

Такая политика правительства Великобритании относительно пандемии категорически отличалась от подходов всех других стран. Это единственная европейская страна (если не принимать во внимание Беларусь), где правительство не спешило усилить режим поведения граждан с учетом пандемии.

"Продолжаю жать руки"

Кроме того, что премьер-министр пренебрег идеей карантина и подверг опасности миллионы британцев, он и сам особо не предохранялся. Джонсон не боялся общаться с больными COVID-19, более того, он с радостью жал им руки.

Я был в больнице, где, кажется, было несколько пациентов с коронавирусом, и жал всем руки и продолжаю это делать,

– сказал Джонсон.

Он добавил, что каждому стоит самостоятельно решать, отказываться ли от такого способа приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты – регулярно мыть руки.

Неизвестно, как заразился Борис Джонсон, возможно после рукопожатия сам того не замечая коснулся своего лица, что естественно. Но это только наше предположение. Он мог контактировать с заместителем министра здравоохранения Надин Доррис, у которой тоже диагностировали коронавирус.

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Королевскую семью Великобритании также поразил COVID-19. Мог ли Борис Джонсон заразиться в Букингемском дворце, тоже неизвестно.

Оставайтесь дома

Однако глава правительства Великобритании изменил свою позицию. Под натиском цифр о распространении коронавируса он сдался и объявил о введении в стране карантина.

Джонсон направил письмо каждой британской семье и призвал их оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Если очень много людей одновременно заболеют – система здравоохранения не сможет справиться с нагрузкой, пишет в обращении премьер-министр.



Борис Джонсон призывает британцев оставаться дома / фото: twitter.com/BorisJohnson

Он отметил, что самое важное – это замедлить распространение болезни и уменьшить количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Это нужно, чтобы спасти максимум жизней.

Вечером 23 марта Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводят в стране из-за эпидемии коронавируса.

Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами не будут работать).

В крайнем случае можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.

Также можно выйти, чтобы обратиться в больницу.

На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой.

Собираться вместе, больше двух людей, запрещено (разве что речь идет о семье).

Закрыты будут спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.

Отменяются все церемонии, включая свадьбы, но разрешены похороны.

Немного статистики: два первых случая заражения коронавирусом в Британии установили 31 января. Жесткий карантин ввели 24 марта. На момент написания статьи в Великобритании было зафиксировано 47 806 случаев COVID-19, 4 934 человека умерли, 135 выздоровели.

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