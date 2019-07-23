Борис Джонсон – новий прем’єр Великої Британії: що про нього відомо

Бориса Джонсона обрали новим прем’єр-міністром Великої Британії. Джонсон відомий тим, що є прихильником Brexit, імпульсивним, гострослівним та епатажним політиком. Він був главою МЗС Британії, мером Лондона, а до того – журналістом. Більше про Джонсона – читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Бориса Джонсона

Читайте також: Джонсон – новий прем'єр Британії: чи зміняться відносини з Україною і ставлення до Росії

Повне ім’я Джонсона – Олександр Борис де Пфеффель-Джонсон. Він народився 19 червня 1964 року у Нью-Йорку. Там працював батько політика, але невдовзі родина повернулася до Лондона. До речі, батько Джонсона – Стенлі був депутатом Європарламенту, працював у Єврокомісії та Світовому банку.

В дитинстві Борис зазнав пошкоджень слуху і переніс кілька операцій.

Джонсон – не чужа людина британським монархам, про що сам розповів у телепрограмах. Він – пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук короля Георга II. А ще у венах новоспеченого прем’єра тече турецька і черкеська кров. Прадід Бориса – заможний турецький дворянин – одружився з рабинею-черкескою, яку купив на базарі в Стамбулі.



Борис Джонсон в юності / Фото trinixy.ru

Освіта

Європейська школа Брюсселя, Ітон-коледж та Оксфордський університет (вивчав класичну літературу).

Найближчим другом Джонсона в Оксфорді був колишній британський прем'єр Девід Кемерон. Обох вважали в університеті шибайголовами: Джонсон і Кемерон були членами так званого Буллінгдон-клубу, який, по суті, був товариством любителів випити і бешкетників. Улюбленою розвагою приятелів було гарненько причепуритися, хильнути в барі, розгромити якийсь ресторанчик, а потім чесно виписати чек за завдані збитки.

Дізнайтеся, що Джонсон казав про різницю між владою Британії та Росії



Джонсон і Кемерон / dw.com

Робота журналістом

Кар'єру в цій галузі Джонсон розпочав на посаді кореспондента-стажера у газеті Times. Пропрацював там лише рік: Джонсона звільнили за фальсифікацію цитати його хрещеного батька Коліна Лукаса. Останній пізніше став віце-канцлером Оксфордського університету.

Працював у газетах Wolverhampton Express&Star, The Daily Telegraph, Spectactor (в останній став редактором). Статті Джонсона часто мали сенсаційний характер і нерідко викликали суперечливі думки. Під час роботи у Spectactor він прославився як головний євроскептик і перетворився на улюбленого автора прем'єр-міністра Маргарет Тетчер.

Творчість

Джонсон – автор публіцистичних книг "Колонка Джонсона", "Позичте мені ваші вуха", "В мене є для вас погляди" та "Нова британська революція". Політик також написав роман "Сімдесят дві діви".

Як продюсер Джонсон сприяв виходу серії документальних фільмів "Мрія про Рим". Там порівнюється Римська імперія та сучасний Євросоюз.

Політика

У 2001 році Джонсона обрали до Палати громад британського парламенту від виборчого округу Хенлі-на-Темзі. А через 3 роки політика призначили міністром культури у тіньовому кабінету опозиції. У листопаді 2003 року Джонсон став віце-президентом Консервативної партії Великої Британії.

З усіх цих посад у Консервативній партії Джонсона звільнили в листопаді 2004 року. Політика звинуватили у брехні про позашлюбні зв'язки з однією із співробітниць у газеті The Spectator's. Сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення.

З обранням нового лідера консерваторів Девіда Камерона Джонсона призначили міністром освіти тіньового кабінету опозиції.

У 2008 році Джонсон переміг на виборах мера Лондона. Перебуваючи на посаді мера британської столиці, він пересувався містом здебільшого на велосипеді. Тому вуличні велопрокати Лондона (власне, з'явилися вони саме при Джонсоні) жителі називають Boris bikes.

Читайте також: Новий прем'єр Великобританії Джонсон назвав дату, коли країна вийде з ЄС​



Джонсон і Шварценеггер на велосипедах / Фото ru.sputnik.kg

Серед досягнень Джонсона на посаді мера Лондона аналітики називають зниження рівня злочинності в місті на 20% і створення широкої велосипедної інфраструктури. Проте меру бракувало практичності: він не задовольнив високий попит на доступне житло, зате встиг запустити канатну дорогу, побудувати 180-метрову гору-атракціон ArcelorMittal Orbit і запропонував спорудити аеропорт на болотах Темзи.

У 2016 році Джонсон став міністром закордонних справ Великої Британії. У відставку пішов за 2 роки через незгоду з м'якою стратегією тодішнього прем’єра Терези Мей у переговорах з ЄС щодо виходу Британії з його складу.

Brexit

У 2016 році Джонсон підтримав Brexit і став одним з лідерів агітаційного руху – мандрував країною на автобусі з гаслом "Ми відправляємо в ЄС 350 мільйонів фунтів на тиждень. Давайте замість цього профінансуємо наш Національний центр здоров'я".

Цифру, якою оперував Джонсон в агітації, згодом спростували: насправді відрахування Британії в ЄС становили близько 160 мільйонів фунтів, підрахували експерти.

Читайте також: Тереза Мей пішла у відставку: чи означає це скасування Brexit?



Автобус з агітацією за вихід Британії з ЄС, на якому мандрував Джонсон / Фото bbc.com/russian

Крім того, в той період політик не раз дозволяв собі різкі висловлювання расистського та сексистського характеру. Одного разу в своїй колонці для The Telegraph Джонсон назвав африканців "негренятами". Пізніше порівняв мусульманських жінок у бурках з грабіжниками банків і поштових скриньок.

Особисте життя

Джонсон був двічі одружений. Перша дружина – модель і донька мільйонера-землевласника Алегро Мостін-Оуен. На весіллі Джонсон утнув витівку біля вівтаря: з'явився в штанах, що належали депутатові парламенту-консерватору Джону Біффену. А через годину після церемонії примудрився втратити щойно одягнену на палець обручку. Шлюб подружжя протримався 6 років.

Вже через 12 днів після розлучення Джонсон одружився з юристкою Мариною Вілер, з якою навчався в Європейській школі в Брюсселі. У подружжя народилося 4 дітей. Їхній шлюб здавався цілком благополучним до моменту, поки не з'ясувалося, що Джонсон 4 роки таємно зустрічався з журналісткою Петронеллою Вайт, яка встигла за цей час зробити 2 аборти. Дізнавшись про це, Вілер відмовилася пустити чоловіка навіть на поріг їхнього будинку, але пізніше подружжя возз'єдналася.



Борис Джонсон з дружиною Мариною / Фото islandfm.com

Скандали та курйози

У великій політиці Джонсон привернув до себе увагу дотепами і демонстративною екстравагантністю. Публіці подобалося, що політик не боїться помилитися і здатися смішним; багато хто побачив у ньому "свого хлопця". Джонсона навіть прозвали "британським Трампом".

Читайте тут, чому Джонсон назвав Путіна новим Гітлером​

Хоча сам Джонсона казав, що Дональд Трамп – "приголомшливо неосвічений тип" і "явно несповна розуму".

Я був би радий запросити його (Трампа) в Лондон і показати місто. З одним застереженням: не хотів би даремно ризикувати і влаштовувати зустрічі лондонців з Дональдом Трампом,

– сказав одного разу Джонсон.



Борис Джонсон і Дональд Трамп / Фото iz.ru

Не набагато краще висловлювання він дозволив собі і на адресу попереднього президента США Барака Обами. Перебуваючи на посаді мера Лондона, Джонсон написав у колонці для The Sun про візит Обами до Британії. Так, мер заявив, що американський лідер, ймовірно, відчуває "успадковану нелюбов" до Британської імперії через кенійське походження.

У Джонсона є відразу 2 несподіваних хобі: він з захопленням дивиться боллівудське кіно і вивчає давньогрецьку та латину. А ще одного разу політик взяв участь в конкурсі The Spectator на найобразливіший віршик на адресу турецького президента Реджепа Ердогана. І виграв, отримавши за свій твір приз у розмірі тисячі фунтів. Ось переклад вірша Джонсона про Ердогана:

Один стурбований турок

Весь час д*очив свій недокурок,

Поки ранньою весною

Не злюбився із козою

Без усяких прелюдій придурок.

Читайте також: "Ням": Джонсон кумедно посмакував соком із Фукусіми

Вічно розпатлана шевелюра Джонсона неодноразово ставали темою для їдких жартів. Британський Tatler навіть випустив знущальний замітку "Яке це – бути волоссям Бориса Джонсона?". Проте в 2008 році політика визнали володарем найкращої зачіски серед британських знаменитостей.



Знаменита зачіска Бориса Джонсона / Фото rmx.news

Дивіться відео кореспондента 24 каналу: