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      Борис Джонсон попал в больницу из-за коронавируса: биография британского премьера

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      Биография Бориса Джонсона / Getty Images

      Британский премьер-министр Борис Джонсон попал в больницу из-за ранее диагностированного у него COVID-19. Политику стало хуже на 10 день после обнаружения у него инфекции. До этого он лечился дома и продолжал дистанционно выполнять свои обязанности. Теперь же политика могут даже подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Биографию Бориса Джонсона читайте в материале 24 канала.

      О том, что Борис Джонсон инфицировался коронавирусом стало известно 27 марта. Впрочем, он оставался дома, выполнял свои премьерские обязанности и даже записал несколько видеообращений к народу. Во время них он рассказывал, что чувствует себя хорошо, однако жаловался на лихорадку. Хуже британскому премьеру стало на 10 день болезни. Джонсона пришлось госпитализировать в одну из клиник Лондона.

      Важно Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу из-за COVID-19

      Британские СМИ добавляют, что Джонсону в больнице сделают анализы и обследуют. Также ему должны сделать искусственную вентиляцию легких. Врачи якобы обеспокоены его дыханием. Однако официально эту информацию в британском правительстве пока отрицают.

      Джонсон известен тем, что сумел осуществить Brexit. Он является импульсивным, остросливным и эпатажным политиком. В свое время он был главой МИД Британии, мэром Лондона, а до того – журналистом.

      Биография Бориса Джонсона

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      Полное имя Джонсона – Александр Борис де Пфеффель-Джонсон. Он родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Там работал отец политика, но вскоре семья вернулась в Лондон. Кстати, отец Джонсона – Стэнли был депутатом Европарламента, работал в Еврокомиссии и Всемирном банке.

      В детстве Борис получил повреждения слуха и перенес несколько операций.

      Джонсон – не чужой человек британским монархам, о чем сам рассказал в телепрограммах. Он – пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук короля Георга II. А еще в венах новоиспеченного премьера течет турецкая и черкесская кровь. Прадед Бориса – состоятельный турецкий дворянин – женился на рабыне-черкеске, которую купил на базаре в Стамбуле.


      Борис Джонсон в юности / Фото trinixy.ru

      Образование

      Европейская школа Брюсселя, Итон-колледж и Оксфордский университет (изучал классическую литературу).

      Ближайшим другом Джонсона в Оксфорде был бывший британский премьер Дэвид Кэмерон. Обоих считали в университете сорвиголовами: Джонсон и Кэмерон были членами так называемого Буллингдон-клуба, который, по сути, был обществом любителей выпить и дебоширов. Любимым развлечением приятелей было хорошенько принарядиться, выпить в баре, разгромить какой-нибудь ресторанчик, а потом честно выписать чек за нанесенный ущерб.

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      Джонсон и Кэмерон / dw.com

      Работа журналистом

      Карьеру в этой области Джонсон начал на посту корреспондента-стажера в газете Times. Проработал там всего год: Джонсона уволили за фальсификацию цитаты его крестного отца Колина Лукаса. Последний позже стал вице-канцлером Оксфордского университета.

      Работал в газетах Wolverhampton Express&Star, The Daily Telegraph, Spectactor (в последней стал редактором). Статьи Джонсона часто имели сенсационный характер и нередко вызывали противоречивые мнения. Во время работы в Spectactor он прославился как главный евроскептик и превратился в любимого автора премьер-министра Маргарет Тэтчер.

      Творчество

      Джонсон – автор публицистических книг "Колонка Джонсона", "Одолжите мне ваши уши", "У меня есть для вас взгляды" и "Новая британская революция". Политик также написал роман "Семьдесят две Девы".

      Как продюсер Джонсон способствовал выходу серии документальных фильмов "Мечта о Риме". Там сравнивается Римская империя и современный Евросоюз.

      Политика

      В 2001 году Джонсона избрали в Палату общин британского парламента от избирательного округа Хенли-на-Темзе. А через 3 года политика назначили министром культуры в теневом кабинете оппозиции. В ноябре 2003 года Джонсон стал вице-президентом Консервативной партии Великобритании.

      Из всех этих должностей в Консервативной партии Джонсона уволили в ноябре 2004 года. Политика обвинили во лжи о внебрачных связях с одной из сотрудниц в газете The spectator's. Сам Джонсон никогда не признавал эти обвинения.

      С избранием нового лидера консерваторов Дэвида Кэмерона Джонсона назначили министром образования теневого кабинета оппозиции.

      В 2008 году Джонсон победил на выборах мэра Лондона. Находясь на посту мэра британской столицы, он передвигался по городу в основном на велосипеде. Поэтому уличные велопрокаты Лондона (собственно, появились они именно при Джонсоне) жители называют Boris bikes.

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      Джонсон и Шварценеггер на велосипедах / Фото ru.sputnik.kg

      Среди достижений Джонсона на посту мэра Лондона аналитики называют снижение уровня преступности в городе на 20% и создание широкой велосипедной инфраструктуры. Однако мэру не хватало практичности: он не удовлетворил высокий спрос на доступное жилье, зато успел запустить канатную дорогу, построить 180-метровую гору-аттракцион ArcelorMittal Orbit и предложил построить аэропорт на болотах Темзы.

      В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании. В отставку ушел через 2 года из-за несогласия с мягкой стратегией тогдашнего премьера Терезы Мэй в переговорах с ЕС по выходу Британии из его состава.

      Brexit

      В 2016 году Джонсон поддержал Brexit и стал одним из лидеров агитационного движения – путешествовал по стране на автобусе с лозунгом "Мы отправляем в ЕС 350 миллионов фунтов на неделю. Давайте вместо этого профинансируем наш Национальный центр здоровья".

      Цифру, которой оперировал Джонсон в агитации, впоследствии опровергли: на самом деле отчисления Британии в ЕС составили около 160 миллионов фунтов, подсчитали эксперты.

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      Автобус с агитацией за выход Британии из ЕС, на котором путешествовал Джонсон / Фото bbc.com/russian

      Кроме того, в тот период политик не раз позволял себе резкие высказывания расистского и сексистского характера. Однажды в своей колонке для The Telegraph Джонсон назвал африканцев "негритятами". Позже сравнил мусульманских женщин в бурках с грабителями банков и почтовых ящиков.

      В июле 2019 года Борис Джонсон занял место премьера Великобритании. Он пообещал, что выведет страну из состава ЕС. Так и случилось: Великобритания, которая 47 лет была членом Евросоюза, с 1 февраля 2020 года официально покинула организацию.

      Личная жизнь

      Джонсон был дважды женат. Первая жена – модель и дочь миллионера-землевладельца Аллегро Мостин-Оуэн. На свадьбе Джонсон утнул выходку у алтаря: появился в штанах, принадлежавших депутату парламента – консерватору Джону Биффену. А через час после церемонии умудрился потерять только что одетое на палец кольцо. Брак супругов продержался 6 лет.

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      Уже через 12 дней после развода Джонсон женился с юристом Мариной Уилер, с которой учился в Европейской школе в Брюсселе. У супругов родилось 4 детей. Их брак казался вполне благополучным до момента, пока не выяснилось, что Джонсон 4 года тайно встречался с журналисткой Петронеллой Уайт, успевшей за это время сделать 2 аборта. Узнав об этом, Уилер отказалась пустить мужа даже на порог их дома, но позже чета воссоединилась.


      Борис Джонсон с бывшей женой Мариной / Фото islandfm.com

      Следовательно, он стал первым премьер-министром Великобритании, который на момент вступления в должность разводился с женой и находится в отношениях с другой женщиной. Ее зовут Кэрри Саймондс, она на 23 года моложе Джонсона. Сейчас подруга Бориса Джонсона беременна.


      В розовом – новая возлюбленная Бориса Джонсона Кэрри Саймондс / Фото BBC

      Скандалы и курьезы

      В большой политике Джонсон привлек к себе внимание остротами и демонстративной экстравагантностью. Публике нравилось, что политик не боится ошибиться и показаться смешным; многие увидели в нем "своего парня". Джонсона даже прозвали "британским Трампом".

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      Хотя сам Джонсон говорил, что Дональд Трамп – "потрясающе невежественный тип" и "явно безумен".

      Я был бы рад пригласить его (Трампа) в Лондон и показать город. С одной оговоркой: не хотел бы зря рисковать и устраивать встречи лондонцев с Дональдом Трампом,
      – сказал однажды Джонсон.


      Борис Джонсон и Дональд Трамп / Фото iz.ru

      Не намного лучше высказывания он позволил себе и в адрес предыдущего президента США Барака Обамы. Находясь на посту мэра Лондона, Джонсон написал в колонке для The Sun о визите Обамы в Британию. Так, мэр заявил, что американский лидер, вероятно, чувствует "унаследованную нелюбовь" к Британской империи из-за кенийского происхождения.

      У Джонсона есть сразу 2 неожиданных хобби: он с восторгом смотрит болливудское кино и изучает древнегреческий и латынь. А еще однажды политик принял участие в конкурсе The Spectator на самый обидный стишок в адрес турецкого президента Реджепа Эрдогана. И выиграл, получив за свое произведение приз в размере тысячи фунтов. Вот перевод стихотворения Джонсона об Эрдогане:

      Один обеспокоенный турок
      Все время д*очил свой окурок,
      Пока ранней весной
      Не слюбился с козой
      Без всяких прелюдий придурок.

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      Вечно растрепанная шевелюра Джонсона неоднократно становились темой для едких шуток. Британский Tatler даже выпустил издевательскую заметку "Каково это – быть волосами Бориса Джонсона?". Однако в 2008 году политика признали обладателем лучшей прически среди британских знаменитостей.


      Знаменитая прическа Бориса Джонсона / Фото rmx.news

      Автор: Ирина Выхрущ, Ирина Лабяк
      Теги: Новости политики Великобритания Курьезные новости Борис Джонсон Скандал Brexit
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