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      Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии

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      Зеленский пожелал Борису Джонсону выздоровления / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления Борису Джонсону. Заметим, что премьер-министра Великобритании госпитализировали 5 апреля на 10-й день борьбы с коронавирусом.

      Об этом Зеленский написал в твиттере.

      Важно Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу из-за COVID-19

      Оставайтесь здоровыми, Борис Джонсон. Мы все волнуемся за вас и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это,
      – отметил президент Украины.

      Что известно о коронавирусе у Джонсона

      • 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.
      • К тому Джонсон заявил, что остается в изоляции, поскольку все еще имеет легкие симптомы, коронавируса. Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома.
      • Кроме того, заразился и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз. Оба уже вышли из 7-дневного карантина.

      По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 274 346 человек во всем мире, из них 69 480 больных умерли, еще 264 838 выздоровели.

      Симптоми коронавірусу
      Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Украины Владимир Зеленский Борис Джонсон Президент Украины Великобритания
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