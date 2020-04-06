Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии

Президент Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления Борису Джонсону. Заметим, что премьер-министра Великобритании госпитализировали 5 апреля на 10-й день борьбы с коронавирусом.

Об этом Зеленский написал в твиттере.

Важно Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу из-за COVID-19

Оставайтесь здоровыми, Борис Джонсон. Мы все волнуемся за вас и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это,

– отметил президент Украины.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

Что известно о коронавирусе у Джонсона

5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

К тому Джонсон заявил, что остается в изоляции, поскольку все еще имеет легкие симптомы, коронавируса. Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома.

Кроме того, заразился и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз. Оба уже вышли из 7-дневного карантина.

По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 274 346 человек во всем мире, из них 69 480 больных умерли, еще 264 838 выздоровели.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала