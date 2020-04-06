Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
Президент Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления Борису Джонсону. Заметим, что премьер-министра Великобритании госпитализировали 5 апреля на 10-й день борьбы с коронавирусом.
Об этом Зеленский написал в твиттере.
Важно Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу из-за COVID-19
Оставайтесь здоровыми, Борис Джонсон. Мы все волнуемся за вас и желаем вам скорейшего выздоровления! Вместе мы преодолеем это,
– отметил президент Украины.
Что известно о коронавирусе у Джонсона
- 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.
- К тому Джонсон заявил, что остается в изоляции, поскольку все еще имеет легкие симптомы, коронавируса. Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома.
- Кроме того, заразился и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз. Оба уже вышли из 7-дневного карантина.
По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 274 346 человек во всем мире, из них 69 480 больных умерли, еще 264 838 выздоровели.
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