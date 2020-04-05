Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу из-за COVID-19

У главы правительства Великобритании Бориса Джонсона коронавирус диагностировали еще 10 дней назад. Однако теперь, после амбулаторного лечения, его решили забрать в больницу.

Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его пресс-секреташу.

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Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 5 апреля она занимает 8 место из более 48 тысячами больных и 4943 умершими от COVID-2019.