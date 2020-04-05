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      Премьер Британии Борис Джонсон попал в больницу из-за COVID-19

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      Борис Джонсон 10 дней назад получил положительный результат на COVID-19 / BBC

      У главы правительства Великобритании Бориса Джонсона коронавирус диагностировали еще 10 дней назад. Однако теперь, после амбулаторного лечения, его решили забрать в больницу.

      Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его пресс-секреташу.

      Ранее Премьер Британии направил письмо каждой семье

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      Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 5 апреля она занимает 8 место из более 48 тысячами больных и 4943 умершими от COVID-2019.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Борис Джонсон Великобритания Новости политики
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