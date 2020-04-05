Прем'єр Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні через COVID-19
У голови уряду Великої Британії Бориса Джонсона коронавірус діагностували ще 10 днів тому. Однак, тепер після амбулаторного лікування, його вирішили забрати до лікарні.
Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження. Про це повідомляє BBC з посиланням на його прессекретарку.
Важливо Королева Єлизавета ІІ виступила зі зверненням до нації вп'яте за роки правління: відео
10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон залишався вдома. Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки. Однак, його все ж забрали до лікарні.
Це попереджувальний крок, оскільки у прем'єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через 10 днів після позитивного результату тесту,
– повідомила ВВС його прессекретарка.
Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 5 квітня вона займає 8 місце із понад 48 тисячами хворих і 4943 померлими від COVID-19.
Коронавірус у Британії: коротко
- 25 березня світ сколихнула новина про інфікування коронавірусом принца Чарльза. Він пробув у лікарні 6 днів, а потім повернувся додому.
- 5 квітня вп'яте за 68 років правління до населення Британії звернулася королева Єлизавета ІІ. Вона закликала народ до єднання, спокою і самоізоляції.
- Заразився на коронавірус і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок.
- У королівстві через COVID-19 з в'язниць випустять чотири тисячі засуджених – звільнятимуть "злочинців низького ризику".
Читайте також
-
Випуск новин за 19:00: Робота транспорту попри заборону у Запоріжжі. Трупи на вулицях в Еквадорі5 квітня , 19:37
-
Саркастичні новини від Щура: "Спіймати Кайдаша". Як "Слуга народу" потрапила у перший скандал5 квітня , 21:30
-
Туреччина дозволила перетнути кордон 50 українським фурам, які були заблоковані5 квітня , 23:04
-
Чи потрібно білити дерева і спалювати листя: найпоширеніші міфи серед українців5 квітня , 18:35
-
Допомоги в МВФ просять одночасно 85 країн: чи вистачить грошей на всіх5 квітня , 19:33
-
Що Росія буде підсовувати Україні в Мінську: тлумачний словник Путіна5 квітня , 19:00