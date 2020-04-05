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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прем'єр Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні через COVID-19

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      Борис Джонсон 10 днів тому отримав позитивний результат COVID-19 / BBC

      У голови уряду Великої Британії Бориса Джонсона коронавірус діагностували ще 10 днів тому. Однак, тепер після амбулаторного лікування, його вирішили забрати до лікарні.

      Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження. Про це повідомляє BBC з посиланням на його прессекретарку.

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      10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон залишався вдома. Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки. Однак, його все ж забрали до лікарні.

      Це попереджувальний крок, оскільки у прем'єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через 10 днів після позитивного результату тесту,
      – повідомила ВВС його прессекретарка.

      Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 5 квітня вона займає 8 місце із понад 48 тисячами хворих і 4943 померлими від COVID-19.

      Коронавірус у Британії: коротко

      • 25 березня світ сколихнула новина про інфікування коронавірусом принца Чарльза. Він пробув у лікарні 6 днів, а потім повернувся додому.
      • 5 квітня вп'яте за 68 років правління до населення Британії звернулася королева Єлизавета ІІ. Вона закликала народ до єднання, спокою і самоізоляції.
      • Заразився на коронавірус і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок.
      • У королівстві через COVID-19 з в'язниць випустять чотири тисячі засуджених – звільнятимуть "злочинців низького ризику".
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Борис Джонсон Велика Британія Новини політики
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