Прем'єр Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні через COVID-19

У голови уряду Великої Британії Бориса Джонсона коронавірус діагностували ще 10 днів тому. Однак, тепер після амбулаторного лікування, його вирішили забрати до лікарні.

Джонсона забрали в одну з лондонських лікарень для обстеження. Про це повідомляє BBC з посиланням на його прессекретарку.

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10 днів опісля отримання першого позитивного результату тесту на коронавірус Джонсон залишався вдома. Він продовжував дистанційно виконувати прем'єрські обов'язки. Однак, його все ж забрали до лікарні.

Це попереджувальний крок, оскільки у прем'єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через 10 днів після позитивного результату тесту,

– повідомила ВВС його прессекретарка.

Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 5 квітня вона займає 8 місце із понад 48 тисячами хворих і 4943 померлими від COVID-19.

Коронавірус у Британії: коротко