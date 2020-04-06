Коронавірус у Бориса Джонсона: Зеленський звернувся до прем'єра Британії

Президент Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання Борису Джонсону. Зауважимо, що прем'єр-міністра Великої Британії госпіталізували 5 квітня на 10-й боротьби з коронавірусом.

Про це Зеленський написав у твіттері.

Важливо Прем'єр Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні через COVID-19

Залишайтесь здоровим, Борисе Джонсоне. Ми всі хвилюємося за вас і бажаємо вам якнайшвидшого одужання! Разом ми подолаємо це,

– зазначив президент України.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

Що відомо про коронавірус у Джонсона

5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

До того Джонсон заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу. Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з 7-денного карантину.

Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 274 346 людей в усьому світі, з них 69 480 хворих померли, ще 264 838 одужали.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу