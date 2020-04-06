Коронавірус у Бориса Джонсона: Зеленський звернувся до прем'єра Британії
Президент Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання Борису Джонсону. Зауважимо, що прем'єр-міністра Великої Британії госпіталізували 5 квітня на 10-й боротьби з коронавірусом.
Про це Зеленський написав у твіттері.
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Залишайтесь здоровим, Борисе Джонсоне. Ми всі хвилюємося за вас і бажаємо вам якнайшвидшого одужання! Разом ми подолаємо це,
– зазначив президент України.
Що відомо про коронавірус у Джонсона
- 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.
- До того Джонсон заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу. Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
- Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з 7-денного карантину.
Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 274 346 людей в усьому світі, з них 69 480 хворих померли, ще 264 838 одужали.
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