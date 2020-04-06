11:21
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус у Бориса Джонсона: Зеленський звернувся до прем'єра Британії

      -
      Зеленський побажав Борису Джонсону одужання / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання Борису Джонсону. Зауважимо, що прем'єр-міністра Великої Британії госпіталізували 5 квітня на 10-й боротьби з коронавірусом.

      Про це Зеленський написав у твіттері.

      Важливо Прем'єр Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні через COVID-19

      Залишайтесь здоровим, Борисе Джонсоне. Ми всі хвилюємося за вас і бажаємо вам якнайшвидшого одужання! Разом ми подолаємо це,
      – зазначив президент України.

      Що відомо про коронавірус у Джонсона

      • 5 квітня Бориса Джонсона госпіталізували через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. 
      • До того Джонсон заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу. Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
      • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з 7-денного карантину.

      Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 274 346 людей в усьому світі, з них 69 480 хворих померли, ще 264 838 одужали.

      Симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Велика Британія Коронавірус COVID-19 Володимир Зеленський Президент України Борис Джонсон Здоров'я Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:05 В Україні 1319 людей захворіли на коронавірус
      Лікування 6242
      сьогодні , 08:37 Пожежа в Чорнобильській зоні триває третій день: вогонь намагаються погасити з повітря – відео
      Новини України 8585
      сьогодні , 09:23 Розвідник: Якби мене взяли до сепарів, то давно черв'яків би годував
      Новини України 17185
      сьогодні , 10:41 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
      Лікування 157399
      сьогодні , 06:20 Харківські медики витратили весільні гроші на маски для сусудів та колег: зворушливе відео
      Новини України 1675
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 5 квітня: перші жертви у Львові та Чернігові, спад епідемії в Австрії
      Новини України 34835
      сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
      Медицина 216525
      сьогодні , 08:59 Британія засудила Китай і Росію за можливу дезінформацію про коронавірус
      Новини світу 4548
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      5 квітня , 22:00 Нагла брехня Китаю, кримська дорога смерті та "голий король" Коломойський: блоги тижня
      Блоги тижня
      5 квітня , 19:30 Водії маршруток відмовились возити пасажирів та "нальоти" Кличка на лікарні– відео тижня
      Аліна Оліховська
      Залиште відгук