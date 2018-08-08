Британський дипломат невдало пожартував щодо мусульманок

Екс-мер Лондона і колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон невдало пожартував про жінок в ісламському одязі та відмовився вибачатися за це.

Про це повідомляє BBC.

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У газеті Telegraph, де Джонсон має свою колонку, він порівняв мусульманських жінок, які носять бурки, з грабіжниками банків і назвав "абсолютно безглуздим" те, що "люди повинні ходити по місту, нагадуючи поштові скриньки".

В коментарі ВВС одне із джерел, близьке до Джонса, пояснило, що колишній глава МЗС просто висловив свої погляди на складне питання, і критикувати його за це "просто безглуздо".

"Ми не повинні потрапляти в пастку відмови від обговорення складних тем. Ми повинні говорити про це. Якщо ми не будемо захищати ліберальні цінності, то ми просто танцюємо під дудку реакціонерів і екстремістів", – йдеться у повідомлені.

У своїй статті екс-глава МЗС висловився проти законодавчої заборони одягу, що закриває обличчя. Також додав, що бурки "виглядають по-дурному". На його думку, законодавча заборона на бурки в громадських місцях, як в Данії, є зайвою і грає на користь радикалів, які говорять про "зіткнення цивілізацій" Сходу і Заходу.