Британский дипломат неудачно пошутил относительно мусульманок

Экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон неудачно пошутил о женщинах в исламской одежде и отказался извиняться за это.

Об этом сообщает BBC.

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В газете Telegraph, где Джонсон имеет свою колонку, он сравнил мусульманских женщин, которые носят бурки, с грабителями банков и назвал "абсолютно бессмысленным" то, что "люди должны ходить по городу, напоминая почтовые ящики".



В комментарии ВВС один из источников, близкий к Джонсону, пояснил, что бывший глава МИД просто выразил свои взгляды на сложный вопрос, и критиковать его за это "просто бессмысленно".



"Мы не должны попадать в ловушку отказа от обсуждения сложных тем. Мы должны говорить об этом. Если мы не будем защищать либеральные ценности, то мы просто танцуем под дудку реакционеров и экстремистов", – говорится в сообщении.



В своей статье экс-глава МИД высказался против законодательного запрета одежды, закрывающей лицо. Также добавил, что бурки "выглядят глупо". По его мнению, законодательный запрет на бурки в общественных местах, как в Дании, является лишним и играет в пользу радикалов, которые говорят о "столкновении цивилизаций" Востока и Запада.