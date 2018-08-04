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Запрет никаба в Дании: полиция впервые оштрафовала женщину

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В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба
В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба / Фото из открытых источников

В Дании в городе Хорсхольм полиция выписала первый штраф женщине в никабе, ведь она нарушила новый закон, запрещающий гражданам скрывать лицо в общественных местах.

Об этом пишет BBC.

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Правоохранители прибыли по вызову в торговый центр, где произошла драка двух женщин. Как отмечается, одна из них пыталась сорвать никаб с лица другой.

"Во время драки никаб упал с лица женщины, но в то время когда мы приехали, она успела его надеть снова", – отметил офицер полиции.

28-летнюю женщину оштрафовали на 1000 крон (134 евро), а также попросили снять головной убор или покинуть торговый центр. Она решила уйти.

Как известно, повторное нарушение закона может повлечь дополнительные штрафы в размере до 10 000 крон или тюремное заключение на срок до шести месяцев. Тот, кто заставляет кого-нибудь носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть также оштрафован или приговорен к двум годам лишения свободы. Такие законы действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

Что такое никаб?Это женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Никаб, в отличие от хиджаба, мусульманам носить не обязательно, однако он широко распространен в мусульманских странах. В частности, в Судане и Саудовской Аравии его необходимо носить, какого бы вероисповедания вы не были.

Теги: Дания Законодательство Штрафы
Источник: 24 Канал
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