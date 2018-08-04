Заборона нікаба в Данії: поліція вперше оштрафувала жінку

У Данії в місті Хорсхольм поліція виписала перший штраф жінці в нікабі, адже вона порушила новий закон, що забороняє громадянам приховувати обличчя в громадських місцях.

Про це пише BBC.

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Правоохоронці прибули за викликом у торговий центр, де відбулась бійка двох жінок. Як зазначається, одна з них намагалась зірвати нікаб з обличчя іншої.

"Під час бійки нікаб упав з обличчя жінки, але на той час коли ми приїхали, вона встигла його вдягнути знову" – зазначив офіцер поліції.

28-річну жінку оштрафували на 1000 крон (134 євро), а також попросили зняти головний убір або покинути торговий центр. Вона вирішила піти.

Як відомо, повторне порушення закону може спричинити додаткові штрафи в розмірі до 10 000 крон або тюремне ув'язнення на строк до шести місяців. Той, хто змушує кого-небудь носити одяг, що закриває обличчя, за допомогою сили або погроз, може бути також оштрафований або засуджений до двох років позбавлення волі. Такі закони чинні в Австрії, Франції та Бельгії.

Що таке нікаб?Це жіночий головний убір, що закриває обличчя, із вузьким прорізом для очей. Нікаб, на відміну від хіджаба, мусульманам носити не обов'язково, проте він широко розповсюджений у мусульманських країнах. Зокрема, у Судані та Саудівській Аравії його необхідно носити, якого б віросповідання ви не були.