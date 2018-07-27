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Данія заявила про можливе втручання Росії у вибори

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Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Данія звинуватила Росію у можливому втручанні у їхні майбутні вибори. Посольство РФ у відповідь звинуватили ЗМІ в антиросійських настроях, які означають, що втручання Москви у данські вибори "не має сенсу".

Газета Berlingske опублікувала заяву Ларса Фіндсена, глави агентства військової розвідки Forsvarets Efterretningstjeneste, який сказав, що Данія готується до потенційного російського втручання у загальні вибори в країні в 2019 році.

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Як зазначається, оцінка ризиків FE в травні 2018 року виявила, що рівень загрози кібершпіонажу проти Данії "дуже високий".

"Поки ми сидимо тут, розмовляючи, ймовірно, хтось намагається отримати доступ до данських мереж", - сказав Фіндсен щодо кіберзагроз.

Росія вже відповіла на звинувачення.

"Оскільки немає ніякої різниці в русофобському підході між урядом Данії і опозицією, втручатися у вибори в Данії немає сенсу", - написало посольство в Twitter перед наступним повідомленням, що містить посилання на заяву, підписану послом Михаїлом Ваніним.

"Русофобські заяви в данських ЗМІ нас не дивують. Протягом останніх декількох років так звані данські експерти і аналітики щодо Росії з завидною завзятістю практикуються в тому, хто може представити найбільш яскраву антиросійську заяву, тим самим нагадуючи данському суспільству про власне існування. Жодної тверезої оцінки російсько-данських відносин і можливих шляхів виходу з нинішньої кризи ми не почули від данського наукового співтовариства", - йдеться в заяві Ваніна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас звинуватив Росію у спробі підірвати угоду з Македонією про перейменування.

Теги: Новини Росії Данія
Джерело: 24 канал
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