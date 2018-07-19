Росія розсварилася ще з однією країною: вишлють дипломатів і Лавров скасував візит

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров не поїде в Грецію у заплановані терміни. Також з Росії вишлють грецьких дипломатів.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на посола Росії в Афінах Андрія Маслова.

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"Думаю, що в нинішній ситуації, візит втрачає актуальність, щонайменше, в ті терміни, про які йшла мова, тобто в вересні", – зазначив дипломат.

Він також додав, що Росія вишле грецьких дипломатів. Проте терміни і кількість висланих дипломатів поки невідомі.

"Ми вже оголосили про те, що будуть дзеркальні заходи, я не знаю, коли, кого і в яких обсягах, але, звичайно, відповідно до існуючої практики, заходи у відповідь будуть", – заявив Маслов.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів, ще двом співробітникам дипвідомства буде заборонено в’їзд на територію країни. Їх звинувачують у намаганнях втрутитись у внутрішні справи Греції та незаконних діях.