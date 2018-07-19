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Через Захарову між Грецією та РФ розгорівся скандал

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Через Захарову між Грецію та РФ розгорівся скандал
Через Захарову між Грецію та РФ розгорівся скандал / Фото із відкритих джерел

Греція звинувачує Росію у неповазі через заяви речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

11 липня стало відомо, що Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів, ще двом співробітникам дипвідомства буде заборонено в’їзд на територію країни.

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Їх звинувачують у намаганнях втрутитись у внутрішні справи Греції та незаконних діях, які підривають національну безпеку країни, а також підозрюють у збиранні інформації та підкупі чиновників.

У Росії майже одразу пригрозили "дзеркальною відповіддю" на дії Греції.

Обертів скандалу з видворенням російських дипломатів із Афін додала скандально відома речниця МЗС Росії Марія Захарова.

18 липня під час брифінгу вона заявила, що в цій ситуації з висилкою росіян на Афіни чинився "шалений тиск британських і американських партнерів"

МЗС Греції, у свою чергу, назвало заяви Захарової "характерним прикладом неповаги до третьої країни і браку розуміння сучасного світу, у якому держави, безвідносно до їхнього розміру, є незалежними і можуть проводити незалежну, багатопланову та демократичну зовнішню політику", пише грецьке видання Ekathimerini.

"Необгрунтовані твердження про те, що це рішення було прийнято після тиску з боку третіх сторін, недоцільно коментувати, вони вказують на міркування людей, які не розуміють принципів і цінностей зовнішньої політики Греції", – наголосили у МЗС Греції.

Теги: Новини Росії Новини політики Скандал Греція
Джерело: 24 Канал
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