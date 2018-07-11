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Пригрозили "дзеркальною" відповіддю: у Лаврова відреагували на видворення дипломатів з Греції

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Греція видворила двох російських дипломатів
Греція видворила двох російських дипломатів / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

У Росії обіцяють вдатись до "дзеркальних кроків" після видворення з Греції двох російських дипломатів.

11 липня стало відомо, що Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів, ще двом співробітникам дипвідомства буде заборонено в’їзд на територію країни.

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Їх звинувачують у намаганнях втрутитись у внутрішні справи Греції та незаконних діях, які підривають національну безпеку країни, а також підозрюють у збиранні інформації та підкупі чиновників.

У Лаврова вже пригрозили, що дадуть відповідь на такий крок Афін.

За усталеною практикою в аналогічних випадках слідує дзеркальна відповідь,
– цитує агентство "Интерфакс" співрозмовника з МЗС РФ.

Нагадаємо, після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у британському Солсбері десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів. Загалом 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів – до РФ повернуться 152 співробітники російських дипвідомств.

Теги: Новини політики Новини Росії Греція Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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