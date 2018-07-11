Пригрозили "зеркальным" ответом: в Лаврова отреагировали на выдворение дипломатов из Греции
В России обещают прибегнуть к "зеркальным шагам" после выдворения из Греции двух российских дипломатов.
11 июля стало известно, что Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны.
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Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны, а также подозревают в сборе информации и подкупе чиновников.
В Лаврова уже пригрозили, что ответят на такой шаг Афин.
По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ,
– цитирует агентство "Интерфакс" собеседника с МИД РФ.
Напомним, после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов. Всего 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов – в РФ вернутся 152 сотрудника российских дипведомств.