Пригрозили "зеркальным" ответом: в Лаврова отреагировали на выдворение дипломатов из Греции

В России обещают прибегнуть к "зеркальным шагам" после выдворения из Греции двух российских дипломатов.

11 июля стало известно, что Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны.

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Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны, а также подозревают в сборе информации и подкупе чиновников.

В Лаврова уже пригрозили, что ответят на такой шаг Афин.

По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ,

– цитирует агентство "Интерфакс" собеседника с МИД РФ.

МИД РФ пообещал зеркально ответить на высылку Грецией российских дипломатов https://t.co/XcFjoHCZRc — Интерфакс (@interfax_news) 11 липня 2018 р.

Напомним, после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов. Всего 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов – в РФ вернутся 152 сотрудника российских дипведомств.