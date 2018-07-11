13:03
11 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • четверг
    28°C 18°C
  • пятница
    24°C 19°C
  • суббота
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, 10 июля
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, 10 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Пригрозили "зеркальным" ответом: в Лаврова отреагировали на выдворение дипломатов из Греции

133 Читати новину українською
Греция выдворила двух российских дипломатов
Греция выдворила двух российских дипломатов / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

В России обещают прибегнуть к "зеркальным шагам" после выдворения из Греции двух российских дипломатов.

11 июля стало известно, что Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны.

Смотрите также: Высланные из США дипломаты России организовывали политическую диверсию, – советник Трампа

Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны, а также подозревают в сборе информации и подкупе чиновников.

В Лаврова уже пригрозили, что ответят на такой шаг Афин.

По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ,
– цитирует агентство "Интерфакс" собеседника с МИД РФ.

Напомним, после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов. Всего 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов – в РФ вернутся 152 сотрудника российских дипведомств.

Теги: Новости России Новости политики Высылка российских дипломатов Греция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Жизнь по понятиям": чем Россия отличается от других государств
сегодня, 13:00 "Жизнь по понятиям": чем Россия отличается от других государств
Павло Казарін 6
FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
сегодня, 12:01 FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
Блог Соцмережі 398
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
328
День шоколада: 5 изысканных десертов, которые вы сможете приготовить дома
сегодня, 09:01 День шоколада: 5 изысканных десертов, которые вы сможете приготовить дома
Олена Булан 691
Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
сегодня, 08:41 Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
Олексій Чибісов 4504
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Пограничники обнаружили тайный трубопровод, который вел на территорию России
 7 июня , 13:00
Курс валют на 15 марта: доллар и евро синхронно подорожали
 15 марта , 08:30
Наличный курс валют 20 февраля: евро и доллар подешевели
 20 февраля , 19:35
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук