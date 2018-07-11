Греция выдворила российских дипломатов

Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов.

Еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны.

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Как пишет афинское издание Kathimerini, россиян обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны.

Российских дипломатов также подозревают в сборе информации и подкупе чиновников.

По данным издания, одного из них зовут Виктор Яковлев. Правда, как сообщает Meduza, в списке дипломатического состава на сайте российского посольства в Греции человека с таким именем и фамилией нет.

Со ссылкой на собственные дипломатические источники греческое издание отмечает, что решение Афин связано исключительно с действиями этих 4 человек и не должно повлиять на отношения между Грецией и Россией.

Напомним, в марте после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов.