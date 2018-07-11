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Греція видворила російських дипломатів

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Греція видворила двох російських дипломатів
Греція видворила двох російських дипломатів / Наталія Сколоздра/24 Канал

Греція вирішила видворити з території країни двох російських дипломатів.

Ще двом співробітникам дипвідомства буде заборонено в’їзд на територію країни.

Читайте також: Видворені зі США дипломати-шпигуни готували в країні такі ж атаки, як у Солсбері, – CNN

Як пише афінське видання Kathimerini, росіян звинувачують у намаганнях втрутитись у внутрішні справи Греції і незаконних діях, які підривають національну безпеку країни.

Російських дипломатів також підозрюють у збиранні інформації та підкупі чиновників.

За даними видання, одного з них звати Віктор Яковлєв. Щоправда, як інформує Meduza, у списку дипломатичного складу на сайті російського посольства в Греції особи з таким іменем та прізвищем немає.

З посиланням на власні дипломатичні джерела грецьке видання зазначає, що рішення Афін пов'язане винятково з діями цих 4 осіб і не мало б вплинути на відносини між Грецією та Росією.

Нагадаємо, у березні після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у британському Солсбері десятки країн світу почали масово видворяти російських дипломатів.

Теги: Новини Росії Греція Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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