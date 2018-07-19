Из-за Захаровой между Грецией и РФ разгорелся скандал

Греция обвиняет Россию в неуважении из-за заявления пресс-секретаря министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

11 июля стало известно, что Греция решила выдворить с территории страны двух российских дипломатов, еще двум сотрудникам дипведомства будет запрещен въезд на территорию страны.

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Их обвиняют в попытках вмешаться во внутренние дела Греции и незаконных действиях, которые подрывают национальную безопасность страны, а также подозревают в сборе информации и подкупе чиновников.



В России почти сразу пригрозили "зеркальным ответом" на действия Греции.



Оборотов скандалу с выдворением российских дипломатов из Афин добавила скандально известная спикер МИД России Мария Захарова.



18 июля во время брифинга она заявила, что в этой ситуации с высылкой русских на Афины оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров".



МИД Греции, в свою очередь, назвал заявления Захаровой "характерным примером неуважения к третьей стране и нехватки понимания современного мира, в котором государства, безотносительно к их размеру, независимы и могут проводить независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику", пишет греческое издание Ekathimerini.



"Необоснованные утверждения о том, что это решение было принято после давления со стороны третьих лиц, нецелесообразно комментировать, они указывают на размышления людей, которые не понимают принципов и ценностей внешней политики Греции", – подчеркнули в МИД Греции.