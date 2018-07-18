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Мільярдер із Росії перерахував противникам перейменування Македонії 350 тисяч доларів

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Іван Саввіді перерахував противникам перейменування Македонії до 350 тисяч доларів
Іван Саввіді перерахував противникам перейменування Македонії до 350 тисяч доларів / Фото з відкритих джерел

Російський мільярдер грецького походження Іван Саввіді перерахував противникам перейменування Македонії до 350 тисяч доларів для того, щоб організувати протести а країні.

Про це повідомив BuzzFeed з посиланням на міністерство внутрішніх справ республіки.

Читайте також: Македонію досі не перейменували – президент не підписав угоду після другого голосування

Нагадаємо, що прем'єр Македонії Зоран Заєв заявив, що пов'язаний з Росією грецький бізнесмен витрачає гроші на підготовку насильницьких провокацій з нагоди референдуму щодо зміни назви країни.

Зазначається, що одержувачі грошей, які підтвердили перекази, були групою футбольних хуліганів, пов'язаних з фан-клубом футбольної команди "Вардар". Ці ж люди брали участь в насильницьких протестах в Скопьє, десять з них були заарештовані. Один з хуліганів підтвердив журналістам, що група отримала готівку у Саввіді.

Футбольний клуб "Вардар" належить іншому ростовському бізнесменові - Сергію Самсоненку, який зараз мешкає в Македонії.

У прес-службі "Групи Агроком" категорично спростували інформацію про причетність Саввіді до спонсорування протестів в Македонії і заявили про намір подати до суду на ВuzzFeed,
– йдеться у повідомленні.

За даними OCCRP, Росія намагається впливати не лише на громадян Македонії в цьому питанні, але і на представників Греції. Саме з небажанням допустити входження Македонії в НАТО організація пов'язує історію з недавньою висилкою російських дипломатів з Афін.

Додамо, президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду про перейменування країни, що була підписана з сусідньою Грецією та згодом ратифікована урядом Македонії. Однак 5 липня парламенту вдалося обійти вето президента і депутати вдруге проголосували за ратифікацію угоди.

Теги: Новини політики Новини Росії Македонія Греція
Джерело: 24 Канал
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