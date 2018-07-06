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Македонію досі не перейменували – президент не підписав угоду після другого голосування

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Президент Македонії не підписав угоду після другого голосування парламенту
Президент Македонії не підписав угоду після другого голосування парламенту / delo.ua

Президент Македонії Джорге Іванов відмовляється підписувати угоду з Грецією про зміну назви країни навіть після другого голосування парламенту за ратифікацію документа.

Про це президент Македонії повідомив у заяві, що опублікована на його офіційному сайті.

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Президент Македонії не згодний з угодою, яка діє на шкоду македонської національної ідентичності і на шкоду інтересам Республіки Македонії. Позиція президента Іванова не змінилася і не буде змінена ні під будь-яким тиском, шантажем і погрозами,
– йдеться в заяві президента.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду про перейменування країни, що була підписана з сусідньою Грецією та згодом ратифікована урядом Македонії. Однак 5 липня парламенту вдалося обійти вето президента і депутати вдруге проголосували за ратифікацію угоди.

У Конституції країни зазначається, що президент може лише один раз відхилити закон, схвалений парламентом. Якщо ж депутати долають вето глави держави, як це сталося напередодні, президент зобов'язаний підписатися під документом. Однак в законі нічого не сказано про конкретні терміни для підписання, а це дає можливість президенту країни безстроково затягувати підписання документа, що загрожкє країні конституційною кризою.

Теги: Новини політики Македонія Греція
Джерело: 24 Канал
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