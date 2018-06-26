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Президент Македонії не підписав угоду щодо зміни назви країни

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Президент Македонії відмовився підписувати законопроект про перейменування країни
Президент Македонії відмовився підписувати законопроект про перейменування країни / vgolos.ua

Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду про перейменування країни, що була підписана з сусідньою Грецією та згодом ратифікована урядом Македонії.

Про це повідомляє газета.ру.

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Зазначається, що президент Македонії давно є противником цієї угоди. З цього приводу між главою держави та прем'єр-міністром Македонії Зораном Заєвим виник конфлікт. Прем'єр погрожує президенту імпічментом.

Я не приймаю ідеї чи пропозиції, які можуть поставити під загрозу національну ідентичність македонців, особливості македонської нації та мови,
– заявив Джорге Іванов.

Раніше він вже заявляв, що не підписуватиме угоду про зміну назви Македонії. Мове йде про нову назву "Республіка Північна Македонія", яку узгодили прем'єр-міністри Македонії та Греції.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, у неділю, 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

20 червня парламент Македонії ратифікував угоду про перейменування країни, яка вирішила суперечку щодо назви країни.

Теги: Новини України Новини політики Македонія Греція
Джерело: 24 Канал
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