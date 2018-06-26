Президент Македонії не підписав угоду щодо зміни назви країни

Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати угоду про перейменування країни, що була підписана з сусідньою Грецією та згодом ратифікована урядом Македонії.

Про це повідомляє газета.ру.

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Зазначається, що президент Македонії давно є противником цієї угоди. З цього приводу між главою держави та прем'єр-міністром Македонії Зораном Заєвим виник конфлікт. Прем'єр погрожує президенту імпічментом.

Я не приймаю ідеї чи пропозиції, які можуть поставити під загрозу національну ідентичність македонців, особливості македонської нації та мови,

– заявив Джорге Іванов.

Раніше він вже заявляв, що не підписуватиме угоду про зміну назви Македонії. Мове йде про нову назву "Республіка Північна Македонія", яку узгодили прем'єр-міністри Македонії та Греції.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, у неділю, 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.



20 червня парламент Македонії ратифікував угоду про перейменування країни, яка вирішила суперечку щодо назви країни.