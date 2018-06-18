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В українському МЗС відреагували на договір між Македонією та Грецією

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У міністерстві вважають, що договір є прикладом готовності керівництва Македонії та Греції вирішувати важливі питання цивілізованим шляхом
У міністерстві вважають, що договір є прикладом готовності керівництва Македонії та Греції вирішувати важливі питання цивілізованим шляхом / radiosvoboda.org

Міністерство закордонних справ України відреагувало на підписання договору між Македонією та Грецією щодо вирішення суперечки стосовно назви Македонії.

Про це інформує прес-центр МЗС України на своєму офіційному сайті.

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Міністерство закордонних справ України вітає підписання історичного Договору між Республікою Македонія і Грецькою Республікою щодо вирішення македонсько-грецького спору стосовно назви Македонії та македонсько-грецького стратегічного партнерства,
– йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що підписання цього документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри і партнерства.

У міністерстві вважають, що договір є прикладом готовності керівництва Македонії та Греції вирішувати важливі питання цивілізованим шляхом, у відповідності до європейських цінностей та підходів.

"Зміцнення грецько-македонських відносин є важливим для України, враховуючи традиційно дружні відносини нашої держави з Македонією та Грецією, а також спільні зовнішньополітичні пріоритети наших двох держав – європейську та євроатлантичну інтеграцію", – наголошують українські дипломати.

Нагадаємо, що 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Підписання угоди покладе край 27-річній суперечці між двома країнами. Європейський Союз, ООН та НАТО привітали угоду.

Теги: Новини України Новини політики МЗС України Греція Македонія
Джерело: 24 канал
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