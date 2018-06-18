В українському МЗС відреагували на договір між Македонією та Грецією
Міністерство закордонних справ України відреагувало на підписання договору між Македонією та Грецією щодо вирішення суперечки стосовно назви Македонії.
Про це інформує прес-центр МЗС України на своєму офіційному сайті.
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Міністерство закордонних справ України вітає підписання історичного Договору між Республікою Македонія і Грецькою Республікою щодо вирішення македонсько-грецького спору стосовно назви Македонії та македонсько-грецького стратегічного партнерства,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підписання цього документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри і партнерства.
У міністерстві вважають, що договір є прикладом готовності керівництва Македонії та Греції вирішувати важливі питання цивілізованим шляхом, у відповідності до європейських цінностей та підходів.
"Зміцнення грецько-македонських відносин є важливим для України, враховуючи традиційно дружні відносини нашої держави з Македонією та Грецією, а також спільні зовнішньополітичні пріоритети наших двох держав – європейську та євроатлантичну інтеграцію", – наголошують українські дипломати.
Нагадаємо, що 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Підписання угоди покладе край 27-річній суперечці між двома країнами. Європейський Союз, ООН та НАТО привітали угоду.