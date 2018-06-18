В украинском МИД отреагировали на договор между Македонией и Грецией

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на подписание договора между Македонией и Грецией относительно разрешения спора в отношении названия Македонии.

Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины на своем официальном сайте.

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Министерство иностранных дел Украины приветствует подписание исторического Договора между Республикой Македония и Греческой Республикой относительно решения македонско-греческого спора в отношении названия Македонии и македонско-греческого стратегического партнерства,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание этого документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства.



В министерстве считают, что договор является примером готовности руководства Македонии и Греции решать важные вопросы цивилизованным путем, в соответствии с европейским ценностями и подходами.



"Укрепление греко-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения нашего государства с Македонией и Грецией, а также общие внешнеполитические приоритеты наших двух государств – европейской и евроатлантической интеграции", – отмечают украинские дипломаты.

Напомним, что 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Подписание соглашения положит конец 27-летнему спору между двумя странами. Европейский Союз, ООН и НАТО приветствовали соглашение.