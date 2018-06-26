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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Президент Македонии не подписал соглашение по изменению названия страны

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Президент Македонии отказался подписывать законопроект о переименовании страны
Президент Македонии отказался подписывать законопроект о переименовании страны / vgolos.ua

Президент Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны, которое было подписано с соседней Грецией и впоследствии ратифицировано правительством Македонии.

Об этом сообщает газета.ру.

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Отмечается, что президент Македонии давно является противником этой сделки. По этому поводу между главой государства и премьер-министром Македонии Зораном Заевым возник конфликт. Премьер угрожает президенту импичментом.

Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и языка,
– заявил Джорге Иванов.

Ранее он уже заявлял, что не будет подписывать соглашение об изменении названия Македонии. Речь идет о новом названии "Республика Северная Македония", которую согласовали премьер-министры Македонии и Греции.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года. Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

20 июня парламент Македонии ратифицировал соглашение о переименовании страны, которое решило спор о названии страны.

Теги: Новости Украины Новости политики Греция Македония
Источник: 24 Канал
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